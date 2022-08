Schillerová (ANO): Všechny návrhy na zastropování cen elektřiny jste zamítli, všechny

reklama

Děkuji za slovo, paní předsedkyně. No, dovolte mi jenom stručně okomentovat výsledek hlasování o navržených bodech na pořad této schůze. Není určitě pochyb o tom, kdy jsme slyšeli, co které jednotlivé body obsahují, že se jedná o body, které se týkají občanů, týkají se firem a týkají se aktuálních problémů.

Já si dovolím vypíchnout jenom ty opravdové perličky. O návrhu pana Martina Kubiše z Asociace krajů na řešení energií, zastropování ve vztahu ke krajům jsem už hovořila, to opakovat nebudu. Ale tady byly další zajímavé návrhy. Například můj kolega Patrik Nacher, poslanec a zastupitel hlavního města Prahy opakovaně navrhuje řešení v rámci novely živnostenského zákona, které řeší Airbnb, které řeší bytovou otázku na území města Prahy. A jak hlasovali pražští zastupitelé? No, proti. Tak si to připomeňme. Pražští zastupitelé z řad pětikoalice hlasovali proti.

Sociální služby. Byla tady celá řada návrhů ze strany opozičních poslanců, vzpomenu třeba pana poslance Juchelky, který mluvil k sociálním službám. Já budu pořád připomínat, pane poslanče Kaňkovský, naše minulé volební období, kdy jste byli schopni kvůli dvě stě milionům, nebo sto, dvě stě milionům na dofinancování sociálních služeb svolávat mimořádné schůze. A najednou nám nevadí, že tam chybí přes jednu miliardu, že ty 3,2 miliardy ještě vůbec nedostali, že prostě hrozí, a mám teď velice mnoho informací z Moravskoslezského kraje, že tam hrozí i zavírání sociálních služeb. Takže abychom si prostě řekli, jak ty věci stojí.

Ale teď ty největší perličky. Já jsem navrhla, ať se tady projednává vystoupení pana ministra spravedlnosti pana Blažka. Já jsem ho ocenila, jeho vystoupení. On tu vystoupil velmi věcně, velmi korektně a řekl prostě, že ano, je to problém, že on je také mezi lidmi, také slyší, že si stěžují na energie, že se s tím prostě musí něco dělat, že prostě jako právník - se musí hledat cesta a ne, aby slyšel neustále od svých kolegů, že to nejde a že prostě jinak dojde k velice velkým sociálním nepokojům a řekl, že může být ohrožena i politická stabilita. Cituji, bylo to i mediálně veřejně. Já jsem to ocenila. Řekla jsem jenom škoda, že nevystoupil s takovýmto vystoupením pan premiér nebo některý z ekonomických ministrů, třeba pan ministr Síkela nebo pan ministr Stanjura, toho tady dnes ani nevidím. A že doufám, že bude mít tu sílu, aby tento svůj názor prosadil na vládě, protože beze sporu je členem vlády. Je ministrem spravedlnosti. Když jsem navrhla, ať se o tom bavíme, abychom využili přítomnosti pana premiéra, tak to pětikoalice zamítla.

No a úplně největší perla je zamítnutí veškerých návrhů, které se týkají zastropování cen energií. Takže my posloucháme dlouhé měsíce, týdny a měsíce od pětikoalice, že to nejde, že to prostě je špatná cesta, abychom se dneska dočetli, že pan premiér zvažuje a uvažuje o tom a začínají na tom pracovat, že by došlo k zastropování energií. Samozřejmě na evropské úrovni, což ze své zkušenosti vím, že bude hodně dlouho, pokud prostě vůbec dojde k nějaké dohodě. Ale celá řada zemí nečeká na to, celá řada zemí už to řeší na národní úrovni. Takže připadnete si, že to není úplně normální? Ne, to je realita našeho tohoto Parlamentu, kde většinu má pětikoalice.

Děkuji. (Potlesk v levé části jednacího sálu.)

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. ANO 2011



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Mašek (ANO): Občané z 96,7 % žádají zastropování cen elektrické energie

Maříková (SPD): Odškodnění újmy po očkování proti onemocnění covid-19

Peštová (ANO): Mimořádná pomoc jednomu podniku činí až 5000 eur za srpen

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama