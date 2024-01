Schillerová (ANO): Vyhráli jsme, spoustě lidí se otevřely oči

reklama

Vážení přátelé, vyhráli jsme. Teď nemyslím ten viditelný boj, který všichni sledují přes novinové titulky. Jasně, v nich se dočtete, že ANO bylo poraženo u Ústavního soudu. Političtí komentátoři, kteří nás už dlouho nesnáší, namočili pera do extra jedovatého kalamáře. Hlavy pětikoalice nasadily samolibé úsměvy. Přitom ale nechápou, že tady došlo k něčemu ještě mnohem hlubšímu, než je oficiální rozhodnutí soudu.

Spoustě lidí se minulou středu otevřely oči. Pochopili, že oficiální verdikt a skutečná spravedlnost jsou dvě rozdílné věci. Že nemorální věc se nezmění na morální rozhodnutím soudu. A tohle otevření očí je daleko důležitější, než papír s razítkem.

Dvanáct ústavních soudců převálcovalo své tři kolegy, kteří jasně argumentovali, že pětikoalice si svou neschopnost neprávem zahojila na seniorech. „Prvních deset minut, jak mluvil ten soudce Šimíček, jsem myslel, že mluví Stanjura,“ napsal mi na Facebook pan Jaroslav, který sledoval závěrečnou řeč na Ústavním soudu. I já jsem ve studiu České televize řekla, že pan soudce-zpravodaj udělal práci za ministra financí. Můj skromný názor.

Den poté, co Ústavní soud zamítl naši snahu chránit seniory, vysvětloval pan soudce Šimíček své rozhodnutí v televizi. Použil i tuhle větu, která je úžasná: „Je legitimním právem opozice bránit vládě, aby prosadila to, s čím bytostně nesouhlasí“ s tím, že jsme podle něj obstruovali až moc. Strašně bych chtěla vědět, jestli by tu stejnou větu slovo od slova řekl do očí Petru Fialovi v roce 2016, když se chlubil v novinách, že bude proti nám obstruovat až do konce volebního období a že k tomu využije každou kličku v jednacím řádu.

Pokud je „bytostný nesouhlas“, jak o něm mluvil pan soudce, důvodem k obstrukcím proti vládě, pak to znamená, že tehdy Fialova ODS a jejich spojenci „bytostně nesouhlasili“ s tím, aby se v naší zemi férově platily daně. Obstruovali totiž proti zavedení elektronické evidence tržeb. My zase bytostně nesouhlasíme s ožebračováním důchodců, jimž klesne životní úroveň pokaždé, když se dostane ODS k moci.

Ještě jednu krásnou větu řekl pan soudce Šimíček: „Jde o to, aby vládní většina nebyla blokována v programu, který slíbila svým voličům.“ Trefa do černého, pane soudce. Tleskám Vám a souhlasím. To, co se my ve Sněmovně snažíme blokovat, je totiž porušování slibů, které pětikoalice dala svým voličům. Slibovali odbornost, přinesli neschopnost a krátkozrakost. Česko pod nimi za dva roky zchudlo nejvíc z celého světa.

Pamatujete, jak jsme vás na začátku roku 2022 varovali, že pětikoalice nesmí dostat do rukou veškerou moc? Že hned po prezidentských volbách naplno ukáže, co je zač? Vyplnilo se to do puntíku. Okamžitě srazili valorizaci důchodů, nechali domácnosti i firmy se vykoupat bez pomoci v drahých energiích, zrušili úlevy pro mladé rodiny a všem zvýšili daně.

Tuhle chobotnici nelze porazit jinak než ve volbách. Jenže k tomu potřebujeme vaši pomoc zdola, abychom to mohli změnit shora. První krok už víte. Přesné datum voleb do Evropského parlamentu bylo zveřejněno. Dne 7. a 8. června budete mít první skutečnou příležitost říct Fialově vládě po dvou letech svůj názor.

