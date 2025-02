Schillerová (ANO): Vystavujeme pololetní vysvědčení Petru Fialovi

Vážení přátelé, vystavujeme pololetní vysvědčení Petrovi Fialovi. Jaké byste mu dali známky? Dovolím si začít a třeba mě doplníte. Použiju nejen klasické známkování, ale i slovní hodnocení, aby to pan premiér co nejlépe pochopil. Jdeme na to:

„Milý Petře, první pololetí čtvrtého ročníku máš za sebou, a tak je čas si ujasnit, jak se ti vede.

ČEŠTINA: výborný

Rád mluvíš, používáš rozvité věty a knižní výrazy. Nestydíš se u toho široce gestikulovat.

OBČANSKÁ VÝCHOVA: dobrý

Zapamatoval sis hodně frází o svobodě a demokracii. Často jsou to ale jen hesla, která nedokážeš použít v praxi. Zdá se, že naučené věty o hodnotách používáš jako zástěrku ve chvílích, kdy si nevíš rady, nebo když ti dojdou argumenty.

TĚLESNÁ VÝCHOVA: chvalitebný

O přestávkách zaníceně povídáš spolužákům o fotbale. Nikdo tě ale dosud hrát neviděl. Prosím, začni si nosit v tašce oblečení na sportování. Sako a polobotky nejsou vhodné.

MATEMATIKA: nedostatečný

Tady musíš opravdu zabrat. Ani ve čtvrté třídě jsi nepochopil rozdíl mezi sčítáním a odčítáním. Během závěrečné písemky tohoto pololetí jsi napsal, že mínus 1190 miliard korun znamená snížení státního dluhu. Také jsi dosud nepochopil procenta. Napsal jsi, že nesplnění 9/10 vládních slibů rovná se splnění na 93 procent.

FINANČNÍ GRAMOTNOST: nedostatečný

I když je to pro tebe nový předmět, máš výrazně horší výsledky než ostatní. Během praktického cvičení sis dal kapesné nikoli do banky s garantovaným úrokem, ale do kampeličky s nulovým zhodnocením vkladu a s vazbami na podsvětí.

ZEMĚPIS: dostatečný

Sice dokážeš spolehlivě rozlišovat polokoule na východní a západní, ale podrobnější geografie ti uniká. Při dotazu na hlavní město České republiky opakovaně ukazuješ na Brusel.

CHOVÁNÍ: uspokojivé

Také letos sis bohužel vysloužil dvojku z chování za neustálé výmluvy. Pokaždé, když nedoneseš domácí úkol nebo nezvládneš písemku, snažíš se to hodit na někoho jiného. Buď si jistý, že tomu už nikdo z učitelského sboru nevěří.“

Přátelé, nedostatečná znamená opakování ročníku. Musíme si ale položit otázku, jestli v případě Petra F. opravdu chceme, aby něco opakoval nebo ho radši necháme s odřenýma ušima projít.

Projít dveřmi ven ze Strakovy akademie.

Hezký víkend vám všem.

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. ANO 2011



