Britové jsou starý obchodní národ. Jak známo, obchodovali a obchodují dodnes po celém světě, mají velmi úspěšné exportní hospodářství a pro výdělek jsou ochotni podnikat i velmi odvážné výpravy, o čemž svědčí celé novodobé dějiny Spojeného království. To je jedna stránka věci.

Pamatuji si, jak svého času právě Němci počítali, že je porazí, s tím, že jsou to pouze handlíři. Nicméně Britové jsou velmi tvrdí bojovníci, což také dokazují jejich dějiny, naposledy nejpatrněji za druhé světové války, kdy jeden čas stáli proti Hitlerovi a Mussolinimu sami, a nedali se. A zvítězili.

A taktéž byli ochotni obchodovat s Ruskem, se kterým měli intenzivní obchodní styky už v 16. století, především poté, když Ivan Hrozný dobyl Veliký Novgorod, tak s ním přes Balt čile obchodovali a jejich styky s Rusy jsou prastaré. Ale i ve vztahu k Rusku, když jde do tuhého, tak se nedají. A poté, co jim ruské tajné služby, zdá se, podruhé otrávily své bývalé agenty na území Velké Británie, tentokrát velmi nebezpečným jedem, kterým byli zasaženi i nic netušící běžní obyvatelé a jeden policista je kvůli následkům otravy stále hospitalizován, Velká Británie zavádí proti Rusům tvrdé sankce, otevřeně mluví o této vraždě a necouvne ani o centimetr.

Je to prostě sebevědomý národ s velkými dějinami, na které může být právem hrdý, a nezná přístup několika nám dobře známých národů, které se ihned, když se velmoc zakaboní, začnou uklánět a jednají v předklonu a teď ani neříkám z které strany.

Měli bychom se podívat na Anglii, o níž někteří tvrdí, že je oslabena a že už to není stará dobrá Anglie. Když jde opravdu o podstatu věci, tak se Britové postaví do čelní řady a bojují. Zaplať za to Pán Bůh, God save the Queen.

