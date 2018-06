Sdružení Mostečané Mostu: Primátore Paparego, odejděte!

Hlavním bodem programu měla být úprava opatření obecné povahy „Vyhlášení míst ve městě Most se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů“. Navrženo bylo: vyhlásit sociálně vyloučenou lokalitou celé město Most. Důvodem k vyhlášení byla snaha zastavit nežádoucí jevy typu zneužívání sociálních dávek, zastavení obchodu s chudobou, zamezení migrace nepřizpůsobivých obyvatel v rámci města i do města a zahájení opravdového řešení neúnosné cikánské problematiky na území města. Rozhodnutí mělo následovat podobný počin měst Kladna a Ústí nad Labem.

Reakce primátora Paparegy je doslova šokující. Ve svém dopisu ze dne 1. června 2018 suše sděluje, že se domnívá, že v požadavku předaném oběma předsedy klubů zastupitelů není zcela prokazatelné, že se jedná o žádost všech 15 zastupitelů obou klubů. Dále sděluje, že vychází z komentovaného znění paragrafu 93 zákona č. 128/2000 Sb., podle kterého ale zákon výslovně nestanoví, jakou formu má taková žádost mít. Pomíjíme to, že podání žádosti stanoví paragraf 92 – a ne paragraf § 93, na který se právník Paparega odkazuje. Alarmující je ale to, že primátor svým postojem opět porušil zákon o obcích č. 128/2000 Sb. Na základě žádosti obou klubů zastupitelů je povinen mimořádné zasedání zastupitelstva svolat!

Současně jsme obdrželi druhý dopis, který poručil primátor vypracovat odboru správních činností Magistrátu města Mostu. V tom se sděluje, že nejsou naplněny dvě podmínky pro podání žádosti o vyhlášení sociálně vyloučené lokality na celém území města Mostu nebo na jeho všechny části zahrnující všechny bytové domy. První podmínkou je, že se musejí identifikovat místa, a druhou, že se musí odůvodnit sociálně nežádoucí jevy v nich. Zcela skandální je konstatování magistrátu v závěru, citujeme: „ …navíc vyhlášení opatření obecné povahy na celé území města by mohlo zavdat příčinu k jeho zrušení pro zjevnou absenci proporcionality opatření ve vztahu k situaci ve městě, čemuž obyvatele města nechceme vystavovat“. Ve věci magistrát odmítá dál jednat.

Pro primátora Paparegu není stav ve městě Most dostatečně alarmující na to, aby se jím vůbec zabýval. Je mu naprosto jedno, jak obyvatelé Mostu žijí a s čím se musejí potýkat. Nemá nejmenší zájem řešit každodenní problémy Mostečanů. Pro zašlapání jakékoliv iniciativy, která by chtěla problémy s nepřizpůsobivými skupinami obyvatel města řešit, neváhá i porušit zákon!

Vyzýváme proto primátora Paparegu, aby pro nekompetentnost, opakované porušování zákona o obcích a hlavně pro neustálé poškozování zájmů běžných občanů, obyvatel statutárního města Mostu odstoupil ze své funkce.

Klub zastupitelů

Sdružení Mostečané Mostu (SMM)

V Mostě dne 6. června 2018

autor: PV