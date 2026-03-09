Šebelová (STAN): Chci změny v rozpočtu

Podala jsem k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu tři pozměňovací návrhy. Všechny mají jedno společné – jsou to investice do budoucnosti a do naší společnosti.
První návrh má zajistit dostatečné financování Olympiády dětí a mládeže 2026, která se bude konat v Praze a půjde o největší ročník v historii. Je důležité nastavit stabilní pravidla financování těchto akcí, protože jejich přínos pro společnost i zdraví mladé generace je zásadní.
Druhý návrh se týká adiktologických služeb, jejichž kapacity dnes nestačí rostoucí poptávce. Stabilní financování je nezbytné pro dostupnou odbornou péči i fungující systém pomoci lidem se závislostmi.
Třetím reaguji na nedostatek financí pro regionální sportovní infrastrukturu a organizovaný sport dětí a mládeže. Pokud chceme zdravější a odolnější společnost, musíme zajistit, aby děti měly ve svých obcích možnost pravidelně sportovat. Sport není luxus, ale dlouhodobá investice do budoucnosti.
