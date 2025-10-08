Šebelová (STAN): Nečeká nás nic dobrého

Reakce na svém veřejném facebookovém profilu na pravděpodobné složení nové vlády

Šebelová (STAN): Nečeká nás nic dobrého
Volby skončily a Starostové a nezávislí míří do opozice. Není to výsledek, v který jsme doufali, chtěli jsme, aby měla Česká republika demokratickou stojedničku. To se bohužel nepodařilo.

Přesto jsme připraveni dělat poctivou, konstruktivní a důslednou opoziční práci. Nebudeme obstruovat, ale budeme hlídat, upozorňovat a trvat na hodnotách, které jsou pro nás klíčové – demokracie, proevropská orientace, podpora Ukrajiny, férovost v politice.

Ano, nečeká nás nic dobrého, pokud vláda Andreje Babiše bude stát na extremistech. Ale vidím i naději v mladých lidech, kteří letos přišli k volbám, i v nových tvářích ve sněmovně, často mladších třiceti let. Právě oni mohou být zárukou, že politika bude jednou jiná.

O tom všem jsem mluvila s Marií Bastlovou v pořadu Ptám se já na Seznam Zprávy ZDE.

Mgr. Michaela Šebelová

  • STAN
  • poslankyně
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/audio-podcast-ptam-se-ja-volby-2025-michaela-sebelova-288159?fbclid=IwY2xjawNTAfNleHRuA2FlbQIxMABicmlkETBNb3oydkpnMmdDa2h1NEhVAR7ve-5hkBatjH6XhQbjy1kpHNK5RXK0uxAxoyr9ZfpjHCscMsxgixjdrbG8mg_aem_QXaPPON7vCRVbLO31GYtKA#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&source=hp&seq_no=1&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz

