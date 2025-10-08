Šebelová (STAN): Nečeká nás nic dobrého

Volby skončily a Starostové a nezávislí míří do opozice. Není to výsledek, v který jsme doufali, chtěli jsme, aby měla Česká republika demokratickou stojedničku. To se bohužel nepodařilo.
Přesto jsme připraveni dělat poctivou, konstruktivní a důslednou opoziční práci. Nebudeme obstruovat, ale budeme hlídat, upozorňovat a trvat na hodnotách, které jsou pro nás klíčové – demokracie, proevropská orientace, podpora Ukrajiny, férovost v politice.
Ano, nečeká nás nic dobrého, pokud vláda Andreje Babiše bude stát na extremistech. Ale vidím i naději v mladých lidech, kteří letos přišli k volbám, i v nových tvářích ve sněmovně, často mladších třiceti let. Právě oni mohou být zárukou, že politika bude jednou jiná.
O tom všem jsem mluvila s Marií Bastlovou v pořadu Ptám se já na Seznam Zprávy ZDE.
autor: PV