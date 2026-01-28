Šebelová (STAN): Tento návrh je mimo programové prohlášení vlády

Vážený pane předsedající, děkuji za slovo.
Tak k novele zákona pana poslance a ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha, kterým se má měnit stávající zákon o pojistném na veřejném pojištění, tak mám takové stanovisko za sebe i za náš klub, že to není dobrý začátek, protože pan ministr navrhuje jednorázové přerozdělení téměř 8 miliard korun, to je opravdu hodně peněz v rámci systému veřejného zdravotního pojištění v roce 2026. Zdůvodňuje to výrazným přebytkem, který VZP nahromadila oproti zaměstnaneckým zdravotním pojišťovnám.
Pojďme se podívat na to, proč tomu tak je, protože VZP, Všeobecná zdravotní pojišťovna primárně zabezpečovala v začátku té uprchlické krize pojištění uprchlíků z Ukrajiny, tedy osob, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana. Samozřejmě, že to VZP mohla udělat díky tomu, že má robustní pobočkovou síť, že má robustní síť smluvních poskytovatelů.
Samozřejmě, že to manažerské rozhodnutí může zpětně být viděno, bylo jednodušší o to, že de facto VZP, zjednodušeně řečeno, nemůže zkrachovat. Také, ale tady na začátku byly velké obavy o to, že příchozí uprchlíci budou nadužívat zdravotní péči, tedy, že náklady na jejich léčení násobně převýší částku, která je vyplácena za ty takzvané státní pojištěnce, tedy za každého toho uprchlíka stát vyplatil částku ve výši standardní platby za státního pojištěnce. A co se nestalo? Uprchlíci z Ukrajiny tuto péči nečerpali z různých důvodů, možná někdy nevěděli, že na ni mají nárok, ale rozhodně ji nenadužívali. Chtěla bych, aby to na půdě této Poslanecké sněmovny zaznělo, protože často ze strany některých představitelů vládní koalice jsou velmi nemístné výroky na stranu směrem k uprchlíkům z Ukrajiny.
Myslím si, že je fér, aby tady zaznělo, že stát zaplatil peníze, které mohly být použity na jejich léčbu. Oni ty peníze nevyužili a my tak teď máme možnost s těmi penězi nakládat. Je pravda, že tady vzniká určitý nesoulad, ale zároveň to bylo určité manažerské rozhodnutí tehdejšího vedení nebo i současného vedení zdravotní pojišťovny, které toto umožnilo, protože ten příběh se také mohl odehrát úplně jinak. Mohlo docházet k tomu, že ty výdaje nebudou stačit, že ty náklady nebudou stačit. A také mohla být Všeobecná zdravotní pojišťovna ve významném deficitu nyní.
Na co já chci tímto poukázat? Že vláda má v programovém prohlášení tuto větu. "Reformujeme systém veřejného zdravotního pojištění tak, aby mezi zdravotními pojišťovnami vzniklo skutečné konkurenční prostředí, pojišťovny získají větší prostor pro samostatné hospodaření a odpovědnost za kvalitu služeb, které svým pojištěncům poskytují."
Kdo je vinen současnou situací?
Anketa
Kdo je vinen současnou situací?
A co tímto poslaneckým návrhem pana ministra vláda dělá? No přesně jde proti tomuto, protože trestá manažerské rozhodnutí, které se zpětně ukazuje jako výhodné pro tu danou pojišťovnu. Takže říká, vy jste dobře rozhodli, díky tomu jste nashromáždili peníze, my vám je teď ale bereme a dáme je těm, kteří nehospodařili dobře nebo se nerozhodli správně. Myslím si, že to není dobře a hlavně je ta chyba v tom, že návrh kromě toho, že je nesystémový a on to pan ministr ani nepopírá, to ví, sám to popisuje v té důvodové zprávě i ta debata, kterou jsme vedli minulý týden na výjezdu zdravotnického výboru, byla v této věci věcná. Takže cením i tu sebereflexi, že se nejedná o dobrý návrh a chybí mi tam totiž řešení do budoucna, protože my ty peníze té pojišťovně bereme zpětně, ale ti uprchlíci v tom pojišťovacím kmeni zůstávají dál, to znamená, ten nesoulad bude neustále pokračovat pravděpodobně a bude dále narůstat.
Myslím si, že to není dobře, proto my za poslanecký klub Starostů nemůžeme tento návrh podpořit. Bez jasného rozdělení rolí, kdy stát bude stratég, pojišťovny budou manažeři péče, zůstane prostě pořád zdravotnictví v režimu hašení problémů místo řízené změny. Bez změny pravidel a motivací budeme do zdravotnictví pořád dávat víc a víc peněz, aniž by se automaticky zlepšila dostupnost péče nebo zdraví populace. A to je něco, o čem by nám v této Poslanecké sněmovně mělo jít, nám všem.
A my jsme deklarovali, že budeme opozicí konstruktivní a já jsem přesvědčena o tom, že zdravotnictví je zrovna oblast, kde bychom se měli snažit najít širokou shodu napříč politickým spektrem, protože jestli opravdu se nám podaří udělat zásadní reformní kroky v oblasti zdravotnictví, tak to ve finále pomůže a prospěje nám všem. Programové prohlášení vlády v této oblasti je poměrně nadějné, ale také obsahuje celou řadu kroků, které mohou být vnímány jako nepopulární, které mohou být vnímány jako kroky proti občanům a umím si představit, že pokud bychom takové kroky navrhovali my v roli vlády, tak opozice, kdyby ty role byly opačné, by ve spoustě těch případů pouze populisticky vykřikovala, stejně jako to bylo u důchodové reformy, že ty kroky jsou špatné, asociální a že je nepodpoří.
Myslím si, že v tomto my budeme přistupovat jinak. Tím nedávám vládě žádný bianco šek, že podpoříme cokoliv v oblasti zdravotnictví, že to podpoříme, ale férově tady říkám na mikrofon, že jsme jako Starostové připraveni se na reformě zdravotnictví podílet, že jsme připraveni podpořit rozumné návrhy vlády, ale tento návrh prostě je mimo úplně rámec, mimo programové prohlášení vlády jako nekoncepční a není možné jej podpořit. Proto myslím si, že je potřeba o něm vést ještě diskusi, a proto na základě dohody čtyř poslaneckých klubů - poslaneckého klubu ODS, Starostové, lidovců a TOP 09 dávám veto na projednání v režimu 90, v tom zrychleném režimu.
Děkuji.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.