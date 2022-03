Seďa (ČSSD): A co na to ekologie a životní prostředí?

reklama

Zajímalo by mne, co konkrétně udělá současná vláda, aby ceny potravin, zboží a služeb nevyšplhaly na hranici, kdy se z průměrně vydělávajícího Čecha, Moravana či Slezana stane chudý člověk. Podle mne jsou nutné dva kroky. Tím prvním je přestat obchodovat s naší energií na zahraničních burzách, a tím druhým krokem je zastavit vývoz obilí, masa a dalších zdrojů do zahraničí. Ano, ihned se ozvou neo-liberální ekonomové, že to bude zásah do tržního prostředí. Ale co je na tom tržního, když jsou u nás nízké platy, které z pohledu cen energií či bydlení neodpovídají těm zahraničním?

Co je na tom tržního, že polostátní firma vyváží energii za české ceny, aby je vzápětí distribuční společnosti a dodavatelé energií pro firmy a domácnosti kupovaly za světové ceny? Co je na tom tržního, aby české firmy vyvážely zemědělské plodiny a maso, aby se tyto produkty ve formě potravin vracely zpět za daleko vyšší ceny, než jsou ceny našich výrobců? Co je na tom tržního, aby se vyváželo obilí a následně bylo dováženo zpět pro potřeby našich pekařů, ovšem za „tržní" ceny? A co na to ekologie a životní prostředí?

Ing. Antonín Seďa ČSSD



