Seďa (ČSSD): Když poslanci nechodí do práce, ať si nestěžují

Komentář na facebookovém profilu ke zvolení Zdeňka Ondráčka do vedení komise GIBS.

Plakat nad rozlitým mlékem je k ničemu. Pokud poslanci nechodí do práce, pak ať si nestěžují, že do vedení komise pro GIBS byl zvolen poslanec Ondráček. Podobně je tomu při přijímání rozličných legislativních paskvilů. Závěrem souhlasím s názorem, že vstupovat do vlády s ANO je pro ČSSD sebevraždou. Práce, toliko práce pro veřejnost přinese opětovnou důvěru spoluobčanů.

Ing. Antonín Seďa ČSSD



autor: PV