Seďa (SOCDEM): Další finanční kostlivec současné vlády

21.10.2025 17:17 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k likvidaci finančních rezerv zdravotních pojišťoven

Seďa (SOCDEM): Další finanční kostlivec současné vlády
Foto: archiv A. Seďa
Popisek: Antonín Seďa

ANO hodlá použít finanční rezervy VZP pro jiné pojišťovny. To aby nemusela navýšit platbu za státní pojištěnce, protože současná vláda opět udělala dalšího finančního kostlivce navýšením plateb v úhradové vyhláčce bez dostatečných příjmů pojišťoven. Osobně bych přistoupil k redukci zdravotních pojišťoven a nakonec by měla vzniknout toliko jedna, VZP pod kontrolou státu.

V současné době jsou úhrady za zdravotní péči shodné, pouze se zdravotní pojišťovny předhánějí v "lovu" pojištěnců. Tu snížením spoluúčasti na lécích, tu vyššími příspěvky na dentální hygienu apod. Snížit náklady na zdravotní péči lze toliko posílením prevencí a jejich finančním ohodnocením ve propěch pojištěnců i lékařů.

Ing. Antonín Seďa

  • SOCDEM
  • mimo zastupitelskou funkci
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Seďa (SOCDEM): Strašení z jedné či druhé strany rozložilo společnost
Seďa (SOCDEM): Kostlivců ve vládní skříni je daleko víc
Seďa (SOCDEM): Politika "strašení" udržuje stranám vládní koalice voličskou podporu
Seďa (SOCDEM): Jak je na tom životní úroveň našich obyvatel

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

finance , Seďa , zdravotnictví , SOCDEM

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Stačila by České republice jediná zdravotní pojišťovna pod kontrolou státu?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Ing. Jan Bartošek byl položen dotaz

K čapímu hnízdu

Dobrý den, podle mě je hlavní problém v tom, že kauza po tolika letech nebyla uzavřena, vás tento fakt neznepokojuje? Padni komu padni, ale aby jak je možné se soudy tak vlečou? To není jen tento případ

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Horoskop na listopad 2025Horoskop na listopad 2025 Nedostatek potřebného draslíku se projevuje únavou i nadýmánímNedostatek potřebného draslíku se projevuje únavou i nadýmáním

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Vích (SPD): Trump chce mír, ne válku

9:15 Vích (SPD): Trump chce mír, ne válku

Napjatá schůzka mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a jeho ukrajinským protějškem Volodymyre…