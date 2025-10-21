Seďa (SOCDEM): Další finanční kostlivec současné vlády

ANO hodlá použít finanční rezervy VZP pro jiné pojišťovny. To aby nemusela navýšit platbu za státní pojištěnce, protože současná vláda opět udělala dalšího finančního kostlivce navýšením plateb v úhradové vyhláčce bez dostatečných příjmů pojišťoven. Osobně bych přistoupil k redukci zdravotních pojišťoven a nakonec by měla vzniknout toliko jedna, VZP pod kontrolou státu.
V současné době jsou úhrady za zdravotní péči shodné, pouze se zdravotní pojišťovny předhánějí v "lovu" pojištěnců. Tu snížením spoluúčasti na lécích, tu vyššími příspěvky na dentální hygienu apod. Snížit náklady na zdravotní péči lze toliko posílením prevencí a jejich finančním ohodnocením ve propěch pojištěnců i lékařů.
Ing. Antonín Seďa
autor: PV