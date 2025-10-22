Seďa (SOCDEM): ETS2 mají zelenou

Není to pravda, protože tyto náklady zaplatí spotřebitelé, to jest občané, snížením své životní úrovně. Rozumím těm zemím, které již ETS2 zavedly, že kvůli konkuremceschopnosti uvnitř EU odmítají změny. Nicméně limit na 45 eur za povolenku opravdu nic neřeší. A vláda včetně ministra životního prostředí i pan premiér blafují širokou veřejnost.
Ano, možná se zamezí "skokovému" nárůstu životních nákladů, ale pokud se neomezí obchod s emisními povolenkami, tak stejně tyto povolenky zaplatí občané snížením životní úrovně. Protože náklady na provoz domácností se zvednou, to je jisté.
Pokud vláda nepřijme ETS2, pak bude muset platit evropské pokuty a bude "tlačena" pomocí neudělení dotací k jejich přijetí. Takže další kostlivec ve skříni současné asociální vlády, která nejenže nevyřešila vysoké ceny energií a firmy, zejména ty malé a střední, mají problémy udat své výrobky z důvodu jejich nekonkurenceschopnosti, ale nevyřešila ani zrůdnost ETS1 a ETS2.
Nezávidím dnes vznikající nové vládě, protože těch "nášlapných min" , položených současnou vládou, je mnoho a o některých ještě budoucí ministrři nemají ani potuchy.
Ing. Antonín Seďa
