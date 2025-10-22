Seďa (SOCDEM): ETS2 mají zelenou

22.10.2025 12:12 | Monitoring

Současná odcházející vláda opět balamutí širokou veřejnost tím, že "zabránila" skokovému nárůstu nákladů "omezením" ceny povolenek ETS2 na 45 EUR.

Seďa (SOCDEM): ETS2 mají zelenou
Foto: archiv A. Seďa
Popisek: Antonín Seďa

Není to pravda, protože tyto náklady zaplatí spotřebitelé, to jest občané, snížením své životní úrovně. Rozumím těm zemím, které již ETS2 zavedly, že kvůli konkuremceschopnosti uvnitř EU odmítají změny. Nicméně limit na 45 eur za povolenku opravdu nic neřeší. A vláda včetně ministra životního prostředí i pan premiér blafují širokou veřejnost.

Anketa

Je pro vás Petr Macinka přijatelný jako ministr životního prostředí?

95%
2%
3%
hlasovalo: 2841 lidí

Ano, možná se zamezí "skokovému" nárůstu životních nákladů, ale pokud se neomezí obchod s emisními povolenkami, tak stejně tyto povolenky zaplatí občané snížením životní úrovně. Protože náklady na provoz domácností se zvednou, to je jisté.

Pokud vláda nepřijme ETS2, pak bude muset platit evropské pokuty a bude "tlačena" pomocí neudělení dotací k jejich přijetí. Takže další kostlivec ve skříni současné asociální vlády, která nejenže nevyřešila vysoké ceny energií a firmy, zejména ty malé a střední, mají problémy udat své výrobky z důvodu jejich nekonkurenceschopnosti, ale nevyřešila ani zrůdnost ETS1 a ETS2.

Nezávidím dnes vznikající nové vládě, protože těch "nášlapných min" , položených současnou vládou, je mnoho a o některých ještě budoucí ministrři nemají ani potuchy.

Ing. Antonín Seďa

  • SOCDEM
  • mimo zastupitelskou funkci
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Seďa (SOCDEM): Další finanční kostlivec současné vlády
Seďa (SOCDEM): Strašení z jedné či druhé strany rozložilo společnost
Seďa (SOCDEM): Kostlivců ve vládní skříni je daleko víc
Seďa (SOCDEM): Politika "strašení" udržuje stranám vládní koalice voličskou podporu

Článek byl převzat z Profilu Ing. Antonín Seďa

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

emise , Seďa , ETS , SOCDEM

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Zabránila Fialova vláda skokovému nárůstu nákladů "omezením" ceny povolenek ETS2?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Kolaps dopravy

Proč v Praze neustále kolabuje doprava? Proč s tím nikdo nic nedělá? A máte třeba nějaké řešení vy, když už kritizujete, byť zcela oprávněně, jiné?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Videotestování: Zářivý úsměv s OPALESCENCE Cool Mint!

Videotestování: Zářivý úsměv s OPALESCENCE Cool Mint!

Testujeme produkty Vileda Pro Clean, se kterými je úklid hračka

Testujeme produkty Vileda Pro Clean, se kterými je úklid hračka

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Seďa (SOCDEM): ETS2 mají zelenou

12:12 Seďa (SOCDEM): ETS2 mají zelenou

Současná odcházející vláda opět balamutí širokou veřejnost tím, že "zabránila" skokovému nárůstu nák…