Seďa (SOCDEM): Levice na rozcestí

Ing. Antonín Seďa - Levice na rozcestí
Jak současná, tak minulá vládní koalice nebyla schopna vyřešit základní problémy České republiky. Problémy evropské levice přetrvávají a pokles popularity levicových politických stran pokračuje. Základní příčinou poklesu důvěryhodnosti levice je odklon od tradičních témat, jako je kvalita a dostupnost veřejných služeb, slušné penze či progresivní zdanění majetku a příjmů.
Spolupráce levicových stran s těmi liberálním,i či dokonce s pravicovými politiky vede k oklešťování sociálně demokratických programů, k řešení problémů ryze „pravicovými“ postupy a k omezování internacionalismu ideologickým vnímáním ozbrojených konfliktů ve světě. Zároveň hledání „nových“ levicových témat, například Green Dealu, podkopává podporu zaměstnanců, seniorů a střední třídy.
Jak vnímáte demonstraci Milionu chvilek na Letné?
Anketa
Jak vnímáte demonstraci Milionu chvilek na Letné?
V současném globálním světě se ukazuje, že pravicové recepty přebírané evropskou levicí se nejen neosvědčují, ale naopak problémy prohlubují. Důkazem jsou neustále se rozvírající nůžky mezi úzkou vrstvou boháčů a zbytkem společnosti. Právě nízkopříjmoví a středně příjmoví zaměstnanci platí veřejné služby. A ty nejvíc využívají spolu se státní a veřejnou správou právě ti nejbohatší.
Ideologizace zahraniční politiky vede ke zvyšování cen všech energií, dopravy, potravin i spotřebního zboží. Zároveň vede k tomu, že evropská levice „podporuje“ války, a dokonce nabádá k účasti svých vojáků v zahraničí. Namísto toho, aby Evropa zvyšovala svoji obranyschopnost a bezpečnost.
Levice je na rozcestí, zda bude pokračovat v trendu liberalizace nebo zda se vrátí k původní levicové politice. Například prosazováním spravedlivější daňové politiky, podporou mírové a diplomatické politiky a k zajištění vlastní bezpečnosti země. Namísto nereálných cílů Green Dealu je třeba návratu ke klasické ochraně životního prostředí a k podpoře udržitelného životního stylu.
A k tomu všemu potřebují levicové vlády výkonnou a konkurenceschopnou ekonomiku, která zajistí dostatek finančních zdrojů pro prosazování sociálně udržitelné společnosti.
Ing. Antonín Seďa
Práce autora se řídí redakčními zásadami ParlamentníListy.cz.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
Přidejte si obsahový box PL do svých oblíbených zdrojů na Hlavní stránce Seznam.cz. Děkujeme.