Seďa (SOCDEM): Levice na rozcestí

26.03.2026 20:07 | Profily PL
autor: PV

Po pravicových vládách to byla vždycky levice, která musela stabilizovat příjmy a financování veřejných služeb.

Foto: archiv A. Seďa
Popisek: Antonín Seďa

Článek byl převzat z Profilu Ing. Antonín Seďa - Levice na rozcestí

Jak současná, tak minulá vládní koalice nebyla schopna vyřešit základní problémy České republiky. Problémy evropské levice přetrvávají a pokles popularity levicových politických stran pokračuje. Základní příčinou poklesu důvěryhodnosti levice je odklon od tradičních témat, jako je kvalita a dostupnost veřejných služeb, slušné penze či progresivní zdanění majetku a příjmů.

Spolupráce levicových stran s těmi liberálním,i či dokonce s pravicovými politiky vede k oklešťování sociálně demokratických programů, k řešení problémů ryze „pravicovými“ postupy a k omezování internacionalismu ideologickým vnímáním ozbrojených konfliktů ve světě. Zároveň hledání „nových“ levicových témat, například Green Dealu, podkopává podporu zaměstnanců, seniorů a střední třídy.

V současném globálním světě se ukazuje, že pravicové recepty přebírané evropskou levicí se nejen neosvědčují, ale naopak problémy prohlubují. Důkazem jsou neustále se rozvírající nůžky mezi úzkou vrstvou boháčů a zbytkem společnosti. Právě nízkopříjmoví a středně příjmoví zaměstnanci platí veřejné služby. A ty nejvíc využívají spolu se státní a veřejnou správou právě ti nejbohatší.

Ideologizace zahraniční politiky vede ke zvyšování cen všech energií, dopravy, potravin i spotřebního zboží. Zároveň vede k tomu, že evropská levice „podporuje“ války, a dokonce nabádá k účasti svých vojáků v zahraničí. Namísto toho, aby Evropa zvyšovala svoji obranyschopnost a bezpečnost.

Levice je na rozcestí, zda bude pokračovat v trendu liberalizace nebo zda se vrátí k původní levicové politice. Například prosazováním spravedlivější daňové politiky, podporou mírové a diplomatické politiky a k zajištění vlastní bezpečnosti země. Namísto nereálných cílů Green Dealu je třeba návratu ke klasické ochraně životního prostředí a k podpoře udržitelného životního stylu.

A k tomu všemu potřebují levicové vlády výkonnou a konkurenceschopnou ekonomiku, která zajistí dostatek finančních zdrojů pro prosazování sociálně udržitelné společnosti.

Ing. Antonín Seďa

  • SOCDEM
  • mimo zastupitelskou funkci
Psali jsme:

Seďa (SOCDEM): Blízký východ se stává možným ohniskem třetí světové války
Seďa (SOCDEM): Město musí investovat do bydlení
Seďa (SOCDEM): Evropská komise nic nepochopila
Seďa (SOCDEM): USA opakovaně provádějí státní terorismus

Ing. Kateřina Konečná byl položen dotaz

Drahota

Na úvod mého dotazu, zarazilo mě, že vidíte problém v tom, že se prodraží nákupy z čínských eshopů? Není to i dobře? Třeba pak lidi budou víc podporovat kvalitu a poctivé české výrobce, nemyslíte? Co mě ale zajímá ještě víc, jaký je váš recept na naši potravinovou soběstačnost? Podle mě je nereálná....

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Teplota v ložnici může ohrozit srdceTeplota v ložnici může ohrozit srdce Cvičení může být pro jedince s depresí účinnější než práškyCvičení může být pro jedince s depresí účinnější než prášky

