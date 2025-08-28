Seďa (SOCDEM): O nedostupném bydlení se nemá pouze mluvit

O nedostupném bydlení se nemá pouze mluvit, ale má se především konat.

Seďa (SOCDEM): O nedostupném bydlení se nemá pouze mluvit
O nedostupném bydlení pro mladé rodiny s dětmi či o omezeném počtu míst v domovech pro seniory se již popsaly stohy papíru a článků. Ale o nedostupném bydlení se nemá pouze mluvit, ale má se především konat. Souhlasím s názorem radního města Uherské Hradiště za Nestraníky, že stát selhává a že bydlení stále zdražuje. Že selhali ministři, kteří měli digitalizaci stavebního řízení na starosti a že současná vláda nechce regulovat vlastnictví nemovitostí u cizinců či investičních společností. A také že obce nestaví, údajně proto, že je to složitý proces a schází vstřícné zákony.

Tady již se současným radním i vedením našeho města nemohu souhlasit. Jsou to již desítky let, co ve městě vládne pravice, která jde na ruku developerům a soukromým investičním společnostem. A málo dbá, kromě svého bytového fondu, na rozvoj finančně dostupného bydlení.

Připomenu, že naposledy se tyto byty stavěly v letech 2002 až 2006, kdy na radnici působili sociální demokraté. Nešlo tehdy jen o revitalizaci bývalých kasáren, kde je nyní mnoho nových bytů a domků. Šlo i o podporu družstevní výstavby či o výstavbu azylového bydlení pro matky s dětmi. Od té doby pravicová radniční koalice nechává vše na volné ruce trhu.

Sociální demokraté chtějí, pokud uspějí v nadcházejících parlamentních či v roce 2026 v komunálních volbách, změnit negativní přístup města v bytové otázce. Chceme postavit nové městské byty, zajistit družstevní výstavbu, podpořit výměny městských bytů a zvýšit počet míst pro seniory a handicapované. Je třeba si uvědomit, že negativní demografický vývoj omezuje rozvoj města i jeho vlastní budoucnost. Nehledě na daňové výnosy za každého obyvatele města.

O nedostupném bydlení se proto nemá pouze mluvit a neustále si stěžovat. Má se zejména konat. A to mi u současné pravicové radniční koalice v Uherském Hradišti schází. A je to jeden z hlavních důvodů stagnace města a jeho ekonomického zaostávání. Ptám se, co nového a pozitivního udělalo město při řešení opuštěného areálu Uherskohradišťské nemocnice.

Ing. Antonín Seďa

  SOCDEM
  • mimo zastupitelskou funkci
