Seďa (SOCDEM): Radnice vždy hospodaří s penězi daňových poplatníků

Velmi často se v médiích, zejména ve zpravodajích, objevují PR články o úspěších radnice. Ať již v rozličných opravách a investicích, dotační politice či ochraně životního prostředí.
Často se ovšem zapomíná, že radnice mají sice „svůj“ schválený rozpočet, ale ten je tvořen příjmy daňových poplatníků v rámci RUD, daněmi z nemovitostí či poplatků, jejichž výši stanový sama radnice. Shrnuto a podtrženo, radnice vždy hospodaří s penězi daňových poplatníků.
A záleží na prioritách volených zástupců občanů, kam tyto „propůjčené“ peníze půjdou. Proto by měli sami občané posuzovat, zda volební programy a sliby jednotlivých politických stran a hnutí odpovídají zájmům občanů. A také, zda tyto předvolební sliby řeší či naopak neřeší základní problémy té které obce či města. A selský rozum říká, že když něco funguje, netřeba to měnit. Ale když něco nefunguje, pak je třeba změny. K tomu slouží demokratické volby, ve kterých samotní občané nesou svojí volbou část odpovědnosti za budoucí vývoj své komunity.
Neznám nějaký průzkum veřejného mínění, pokud se vůbec kdy konal, který by definoval zájem spoluobčanů o rozpočet či rozpočtový výhled toho kterého města či obce. Jsem totiž přesvědčen, že zájem občanů o detailní informace schváleného rozpočtu je minimální. A to přesto, že rozpočet určuje výdaje, například na prioritní investice. A ty nemusí být v souladu s řešením základních problémů komunity. Schválený rozpočet se sice může v průběhu roku měnit, ale víceleté investice povětšinou zůstávají nedotčené.
Proto je důležité, aby občané přijmuli svoji spoluodpovědnost nejen při volbách, ale i po volbách v průběhu celého funkčního období zvoleného zastupitelstva.
Ing. Antonín Seďa
