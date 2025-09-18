Seďa (SOCDEM): Vláda již ukázala, kam nás směřuje

19.09.2025 6:23 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k předvolební kampani koalice Spolu

Seďa (SOCDEM): Vláda již ukázala, kam nás směřuje
Foto: archiv A. Seďa
Popisek: Antonín Seďa

"Teď jde o Česko!" je předvolební heslo ODS. Mám k tomu pár poznámek. Ve volbách vždy jde o naše občany a o směřování naší země. Tato vláda, v jejímž čele stojí premiér z ODS, již ukázala, kam nás směřuje a koho zájmy zastává. Takže ano, jde o naši republiku, a proto koalici SPOLU volit nikdy nebudu.

A za druhé, název Česko se mi protiví od jeho vzniku. Za prvé proto, že žiji nikoliv v Česku, ale na Moravě, a jako Moravák mám rád název Česká republika. A za druhé, název Česko není oficiálním názvem podle naší platné Ústavy. Používat jej jako zkratku se často na mezinárodním poli zaměňuje za méně demokratické režimy. A to se mi nelíbí.

Ing. Antonín Seďa

  • SOCDEM
  • mimo zastupitelskou funkci
