Sedláček (Národní demokracie): Jsem pro zrušení 5% hranice u voleb

Dalším významným poraženým těchto voleb je 5% hranice.
Názorně se to ukázalo na zisku mandátů pro fialovou pětikoalici. Ta v součtu získala stejných 43,5 % jako před 4 lety. Nicméně tehdy jim tento výsledek přinesl 108 mandátů, zatímco nyní 92.
Jak je možné, že stejný procentní zisk najednou vyvolá o 16 poslanců méně než tehdy? Odpověď hledejme v 5% hranici pro vstup do sněmovny. V minulých volbách totiž hlasy 20 % voličů skončily pod 5% hranicí. Kvůli tomu získal fialový pětiblok mnohem více poslanců, než kolik odpovídalo jeho voličské podpoře. Nyní "propadlo" mnohem méně hlasů (jen cca 7 %), takže rozložení nových poslanců mnohem více odpovídá statistickému rozdělení názorů ve společnosti.
Podle mě je to další ukázka toho, jak 5% hranice pokřivuje demokracii. Nejenže kvůli této hranici řada lidí volí "menší zla" namísto stran, které skutečně podporují, ale navíc je zisk mandátů pro větší strany dán spíše (ne)úspěchem menších stran než skutečným vývojem jejich podpory.
Proto jsem pro zrušení 5% hranice.
autor: PV