Sedláček (Národní demokracie): Kandidatura pro-migrační antifačky Petry Prokšanové

04.10.2025 22:14 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k výsledkům Stačilo! ve volbách.

Foto: narodnidemokracie.cz
Popisek: Národní demokracie, logo.

Pamatuji, jak se Vidlák po eurovolbách vysmíval SPD, že po spojení s Trikolorou jim klesly volební preference a že se ukázala volební matematika, kdy 10 + 2 = 6. Teď se to Vidlákovi naplno vrátilo, když se po spojení Stačilo a SocDem ukázalo, že 7 + 2 = 4.

Spojením s eurohujerským SocDem totiž celé Stačilo vyměklo, čímž odradilo radikálnější voliče (kteří to hodili radši SPD), ale nezískalo ty umírněnější, protože ty už dávno vyluxoval Babiš.

Korunu tomu nasadila kandidatura pro-migrační antifačky Petry Prokšanové a zapojení dalších progresivců, jako je Matěj Stropnická (to není překlep). Kvůli tomu dokonce Stačilo volilo méně lidí než v eurovolbách, což je alarmující.

Naopak se ukázalo jako rozumné přidat na kandidátky osobnosti z vlastenecké alternativy (Jaroslav Štefec, Martina Bednářová, Marek Obrtel), kdy i na kroužcích je vidět, že tito lidé „táhnou“.

Mnoho lidí (včetně mě) volilo Stačilo jen proto, aby podpořili tyto osobnosti. Nicméně ani to Vidlákovi a Konečné neStačilo.

Kateřina Konečná tedy zůstane v EP a bude mít příležitost napravit její pochybné hlasování z minulých let.

Článek obsahuje štítky

Sedláček , SPD , Národní demokracie , Vidlák , Prokšanová , STAČILO!

autor: PV

Další články z rubriky

