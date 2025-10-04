Sedláček (Národní demokracie): Kandidatura pro-migrační antifačky Petry Prokšanové

Pamatuji, jak se Vidlák po eurovolbách vysmíval SPD, že po spojení s Trikolorou jim klesly volební preference a že se ukázala volební matematika, kdy 10 + 2 = 6. Teď se to Vidlákovi naplno vrátilo, když se po spojení Stačilo a SocDem ukázalo, že 7 + 2 = 4.
Spojením s eurohujerským SocDem totiž celé Stačilo vyměklo, čímž odradilo radikálnější voliče (kteří to hodili radši SPD), ale nezískalo ty umírněnější, protože ty už dávno vyluxoval Babiš.
Korunu tomu nasadila kandidatura pro-migrační antifačky Petry Prokšanové a zapojení dalších progresivců, jako je Matěj Stropnická (to není překlep). Kvůli tomu dokonce Stačilo volilo méně lidí než v eurovolbách, což je alarmující.
Naopak se ukázalo jako rozumné přidat na kandidátky osobnosti z vlastenecké alternativy (Jaroslav Štefec, Martina Bednářová, Marek Obrtel), kdy i na kroužcích je vidět, že tito lidé „táhnou“.
Mnoho lidí (včetně mě) volilo Stačilo jen proto, aby podpořili tyto osobnosti. Nicméně ani to Vidlákovi a Konečné neStačilo.
Kateřina Konečná tedy zůstane v EP a bude mít příležitost napravit její pochybné hlasování z minulých let.
autor: PV