Sedláček (Národní demokracie): Zvítězili jsme a náš tlak nebyl zbytečný

Kontroverzní dohoda se státy J. Ameriky MERCOSUR byla odložena.
Znamená to, že jsme (byť dočasně) zvítězili a náš tlak nebyl zbytečný.
Zde se podívejte, kdo jak hlasoval. Nepřekvapí, že europoslanci SPOLU a STAN hlasovali proti odložení (tzn. pro MERCOSUR a proti zájmům ČR).
Co řadu lidí překvapí (mě ne), je to, že poslanci za ANO se zdrželi, čímž MERCOSUR nepřímo podpořili. Zde je vidět rozdíl mezi předvolebními sliby a skutečným hlasováním.
