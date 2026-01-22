Sedláček (Národní demokracie): Zvítězili jsme a náš tlak nebyl zbytečný

22.01.2026 11:02 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k odložení dohody s Mercosurem.

Sedláček (Národní demokracie): Zvítězili jsme a náš tlak nebyl zbytečný
Foto: narodnidemokracie.cz
Popisek: Národní demokracie, logo.

Kontroverzní dohoda se státy J. Ameriky MERCOSUR byla odložena.

Znamená to, že jsme (byť dočasně) zvítězili a náš tlak nebyl zbytečný.

Zde se podívejte, kdo jak hlasoval. Nepřekvapí, že europoslanci SPOLU a STAN hlasovali proti odložení (tzn. pro MERCOSUR a proti zájmům ČR).

Co řadu lidí překvapí (mě ne), je to, že poslanci za ANO se zdrželi, čímž MERCOSUR nepřímo podpořili. Zde je vidět rozdíl mezi předvolebními sliby a skutečným hlasováním.

