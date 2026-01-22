Sedláčková (Motoristé): Diví se tomu, že média ztrácí důvěru občanů

Titéž novináři, kteří nám mnoho let prokazatelně lhali o zdraví prezidenta Bidena, a snažili se nás přesvědčit, že jsme úplně hloupí, když o jejich informaci pochybujeme, nám nyní předkládají informaci, že má prezident Trump možná problém s demencí.
Nehodnotím obsah článků mainstreamových médií, ani demenci jednotlivých prezidentů. Ovšem hlasitě se podivuji nad tím, že titéž lidé, kteří toto činí, se ohromně diví tomu, že média ztrácí důvěru občanů.
