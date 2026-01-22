Sedláčková (Motoristé): Diví se tomu, že média ztrácí důvěru občanů

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k médiím.

Sedláčková (Motoristé): Diví se tomu, že média ztrácí důvěru občanů
Foto: Hans Štembera
Popisek: Gabriela Sedláčková

Titéž novináři, kteří nám mnoho let prokazatelně lhali o zdraví prezidenta Bidena, a snažili se nás přesvědčit, že jsme úplně hloupí, když o jejich informaci pochybujeme, nám nyní předkládají informaci, že má prezident Trump možná problém s demencí.

Nehodnotím obsah článků mainstreamových médií, ani demenci jednotlivých prezidentů. Ovšem hlasitě se podivuji nad tím, že titéž lidé, kteří toto činí, se ohromně diví tomu, že média ztrácí důvěru občanů.

Gabriela​ Sedláčková

