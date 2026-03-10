Demagog Moravec, liberální a probruselské ANO a „trumpismus“. Okamurův rádce v pozadí

Jste prvním životopiscem a zároveň dlouholetým kamarádem Tomia Okamury. Žije pořád pod tlakem médií, opozice, občanské společnosti. Změnilo ho to?
Ne. Nicméně je to tím, že on také tlačí na média, společnost a opozici. Stále chce to samé. Svobodu a demokracii, což znamená, že kontrolu nad exekutivou nebo legislativou mají občané tak, jak to říká i naše ústava. Ataky na něj jsou cyklické. Někdy jich je víc, někdy je klid podle toho, jak zabere nenávistná propaganda. I když vyhrožování smrtí či násilím je víceméně standard. Zažil jsem těsně před Vánocemi, kdy byl Tomio nemocný, jak šel v centru Prahy do lékárny pro léky, ale tamní šéf prodavačku zarazil a řekl Okamurovi, že nic nedostane. To je ukázka síly propagandy, jakou nenávist dokáže vyvolat.
Jak vnímáte výčitky, že je nevýrazný a žije ve stínu Andreje Babiše?
Netuším, kde jste k tomuhle přišel? Mně osobně děsí, aby si pan premiér nezačal myslet, že lidé mají za to, že vládu řídí Tomio. Ohlédněte se zpět na leden a únor a vidíme tam, že Svoboda a přímá demokracie (SPD) jasně řekla muniční iniciativě a podpoře ukrajinského režimu z našich peněz ne, že jsme teď aktuálně ústy Tomia řekli jasné ne podpoře válce na Středním východě. A to ne, protože bychom byli ve vládě neloajální, ale protože jsme loajální k naší zemi a k Evropě.
Došlo na Tomiova slova a válka s Íránem rozbombardovala region. Zvyšují se ceny ropy a plynu a nejde jen o plyn, ale o spousty další surovin, které na takzvaný Západ proudily skrz Hormuzský průliv. A rozhodně nám nejde o podporu islámského režimu. Na straně USA jsou daleko tvrdší islamistické režimy, kde o volbách jako v Íránu nebo odhalených tvářích či demonstracích mohou jen snít. Chápeme postoj pana premiéra a pana ministra zahraničí, že když vsadili na „trumpismus“, musejí teď USA morálně podpořit. Já bych na jejich místě asi udělal to samé, protože když políbíte prsten, bolí to zdánlivě méně, než když se postavíte na zadní a budete čelit clům nebo vydírání, abyste zvýšili obranné výdaje. Potíž je v odhadu, co bolí víc? Zda sankce od USA, nebo následky činů USA, k nimž nepochybně bude patřit nejen energetická krize, ale také ohromné zvýšení rizika teroristických útoků ze strany muslimů, kterých je plná Evropa.
Takže zpět. SPD je v tomto ohledu nejvýraznější v Parlamentu. My válku jako jediní odmítli, protože není v zájmu naší země. Nám to přináší a bude přinášet jen náklady, ztráty a rizika. To nemluvím o příčinách války, kterou je boj o udržení hegemonie USA vůči Číně. Ani jedna země si teď nemůže dovolit prohrát, takže je otázka, kam až to bude gradovat. V tuto chvíli se už do války aktivně zapojilo Rusko i Čína a máme tu zaděláno na třetí světovou válku. Komu to přijde fajn, je idiot. To říkám s tím, že i naše vláda postoj SPD chápe, jen si moc nedovolí směrem k USA říct pravdu. Ale jako vždy je tím nejodvážnějším, kdo říká král je nahý, Tomio Okamura.
Nejvyšší státní soud stranu SPD nerozpustil, přitom státní zastupitelství chce SPD a Okamuru stíhat. Co si o tom myslet?
Nic. Každý soudce, každý státní zástupce zastává nějaký politický názor a je pod vlivem nějaké propagandy. To je přirozené, a kdo tady blábolí o nezávislosti nebo nedej bože nestrannosti, tak o justici nic neví nebo zešílel. Od časů, kdy policie zatkla poslance Sládka, aby nerušil volbu Havla, snad víme, že to je blbost. Názor soudce a prokurátora je mi svatý, ale problémem je systém, který nenutí justici k dodržování zákonů a objektivity. Nevyčítám soudci názor. Ale štve mě, že v tomto systému soudci a státní zástupci beztrestně porušují zákony a výsledkem jsou tisíce justičních zločinů.
Kdo pochybuje, ať se na mě obrátí. Máme Projekt Nevina. Ostatně partnerský spolek Šalamoun se justičními zločiny zabývá třicet let. A úmyslně nemluvím o justičních omylech, ale o zločinech, protože v drtivé většině jde o zcela jasné a úmyslné porušování zákonů ze strany justice. Ne o to, že by se státní zástupce nebo soudce spletli. Oni totiž zcela úmyslně odmítnou, nebo dokonce zatajují důkazy, manipulují se zápisy a tak dále. Ale média, veřejnost ani politiky tohle netrápí, protože platí pravidlo, že to člověka nezajímá, dokud to kladivo nedopadne na něj nebo jeho blízké. A to je děsivé.
Jak jsou vyšetřovány kauzy kampelička, dozimetr či bitcoin? Nebudou nakonec šetřeny v parlamentní komisi?
Bohužel netuším, ale evidentně mizí z centra pozornosti. O komisi se mluví, držme palce, ať se k tomu poslanci dostanou. Komise sice nic nevyřeší, ale může alespoň vyšetřovat, vyslýchat a medializovat. A i to je fajn.
Jak vnímáte jako člen správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) zemětřesení v této organizaci? Odvolání generálního ředitele, odvolání ředitelů poboček a jejich rušení…
O skutečných důvodech nevím nic, takže to nemohu komentovat. Nicméně odvolat generálního ředitele, který vytáhl VZP z bídy a udělal z ní supersilnou firmu, bez jakéhokoli poděkování, mi přijde krajně neslušné. To tvrdím s vědomím, že ctím právo vlády dosadit do svojí firmy vedení, jaké si zamane.
Předseda Okamura byl po devíti letech v Otázkách Václava Moravce moderátorem hned pokárán, že si „mele svou“, a nakonec Moravec ohlásil odchod z České televize. Jak jste to vnímal?
Moravec se na svůj odchod dobře připravil. Témata byla krajně bezvýznamná, ale nepřátelská vůči Tomiovi a vybraná tak, aby se musel bránit. Byla tu jasná synergie s oběma dámami. V tomto ohledu mlel dokola svoji Moravec a obě dámy, kdy se polovina pořadu točila kolem BMW a naprosto bezvýznamného tématu, proč není ve výborech Markéta Šichtařová. Vrcholem demagogie a lhaní bylo Moravcovo tvrzení, že Markéta Šichtařová má šéfa Vondráčka, pak je Okamura a ti by měli nějak zjednávat pořádek. To je opět ukázka buď nenávistného lámání faktů, nebo totální debility.
Poslanec v Česku je zcela nezávislý. Naopak, jeho slib mu fakticky zakazuje kohokoli poslouchat kromě svého svědomí. Členství ve výborech o práci poslance naprosto nic neukazuje. Podle mého má Sněmovna naopak až moc výborů a podvýborů. A co je cílem? Popravdě to jediné. Aby měl každý poslanec šanci dostat nějakou placenou funkci v takovém výboru a podvýboru, a tím si přivydělat k standardní mzdě. To je krutý fakt. Pokud Markéta Šichtařová na tuhle hru nenaskočila, je to pravda neloajální k jejím kolegům, ale není to nemorální. Pravdou je, že ve výborech samozřejmě můžete čerpat nějaké informace, naučit se něco, ale nic tam dnes nevyřešíte. Vláda jasně řekla, že veškeré návrhy zákonů musejí projít koaliční radou a vládou. Rozumím tomu, i když se mi to moc nelíbí. Omezuje to možnosti poslanců řešit něco vlastní zákonodárnou iniciativou. Ostatně Šichtařová právě složila mandát.
Změní nakonec vláda statut veřejnoprávních médií tak, aby občané nemuseli platit koncesionářské poplatky?
Já v to doufám. Ale to je otázka na vůle i ANO a Motoristů. SPD za to jednoznačně léta bojuje.
Jak vnímáte fakt, že strana SPD ani po spojení s obdobně nacionalisticko-vlasteneckými silami ve volbách moc nezískala? Proč občané tomuto politickému směru až tak nevěří?
Opak je pravdou. Občané tomuto směru fandí a tento směr měl většinu. Občané ovšem ve většině uvěřili, že lídrem tohoto směru se stal po vstupu do naší bývalé evropské frakce s Marine Le Penovou pan premiér a jeho ANO. Uvidíme, jak dlouho to voličům vydrží, protože ANO je při vší úctě liberální probruselský projekt.
S SPD, nyní vládní stranou, stále úzce spolupracujete. Pozorujete na sobě nějaké změny, třeba „opuchnutí mocí“?
Co to je „opuchnutí mocí“? Tento rozhovor s vámi dělám na cestě domů, na vesnici v Horní Hynčině, kde budu sázet brambory, boby, řepu, cibuli, hrách a tak dále. Pokud mi soused nepůjčí traktůrek, budu rýt ručně tak jako minulý týden. Jediné, co mi opět opuchne, jsou mozoly na rukou.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.