Bureš (ODS): Povinné datové schránky pro cizince mohou omezit trh s černou prací

Jde o poslanecký návrh z dílny poslanců ODS, kterým se mají zavést datové schránky pro cizince. Novela nyní míří do sněmovny.
„Vláda projednala náš poslanecký návrh, který by zaváděl povinné datové schránky pro cizince a pro ty, kteří u nás pobírají sociální dávky. Slibujeme si od toho mimo jiné zlepšení komunikace mezi úřady práce a cizinci. Ti budou snadněji dostupní, protože datovou schránku mohou obsluhovat klidně z domova. Mělo by to být výhodné i proto, že si snadno přeloží dokumenty do svého rodného jazyka. Také očekáváme, že se omezí trh s černou prací prostřednictvím prazvláštních agentur, které na těchto cizincích jenom parazitují,“ řekl poslanec a stínový ministr životního prostředí Jan Bureš.
Platí, že ODS vnímá připomínky k návrhu a jeho předkladatelé jsou připraveni ve druhém čtení návrh upravit.
