Bureš (ODS): Povinné datové schránky pro cizince mohou omezit trh s černou prací

12.03.2026 7:17 | Monitoring
autor: PV

Vláda projednávala poslaneckou novelu zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

Bureš (ODS): Povinné datové schránky pro cizince mohou omezit trh s černou prací
Foto: ODS
Popisek: Jan Bureš

Jde o poslanecký návrh z dílny poslanců ODS, kterým se mají zavést datové schránky pro cizince. Novela nyní míří do sněmovny.

„Vláda projednala náš poslanecký návrh, který by zaváděl povinné datové schránky pro cizince a pro ty, kteří u nás pobírají sociální dávky. Slibujeme si od toho mimo jiné zlepšení komunikace mezi úřady práce a cizinci. Ti budou snadněji dostupní, protože datovou schránku mohou obsluhovat klidně z domova. Mělo by to být výhodné i proto, že si snadno přeloží dokumenty do svého rodného jazyka. Také očekáváme, že se omezí trh s černou prací prostřednictvím prazvláštních agentur, které na těchto cizincích jenom parazitují,“ řekl poslanec a stínový ministr životního prostředí Jan Bureš.

Platí, že ODS vnímá připomínky k návrhu a jeho předkladatelé jsou připraveni ve druhém čtení návrh upravit.

Ing. Jan Bureš, DBA

  • ODS
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Bureš (ODS): Řízený přístup k datům není anarchie ani centralismus
Bureš (ODS): Mně se prostě tenhleten pozměňovací návrh nelíbí
Bureš (ODS): Nedostatek právní kompetence laických přísedících
Bureš (ODS): Plošné zákazy výstavby nejsou řešením

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Bureš , cizinci , komunikace , ODS

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Mohou datové schránky omezit zaměstnávání cizinců načerno?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Ing. Radim Fiala byl položen dotaz

Co tím přesně myslíte? Jaké změny plánujete?

SPD: Budeme proto prosazovat jasnější zákonné vymezení hranice mezi trestným činem a politickým projevem, zejména v době volebních kampaní, a posílení právních záruk svobody projevu a politické soutěže. A naopak nemyslíte, že by se imunita, kterou máte měla redukovat maximálně právě na to, co říkáte...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Místo ústní vody dokonale vybělí zuby olejMísto ústní vody dokonale vybělí zuby olej Bezmyšlenkovitá konzumace vitaminů přináší pouze efekt drahé močiBezmyšlenkovitá konzumace vitaminů přináší pouze efekt drahé moči

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Nerudová (STAN): Extremistická lůza ve vládě opisuje od Orbána a Putina

8:19 Nerudová (STAN): Extremistická lůza ve vládě opisuje od Orbána a Putina

Reakce na svém veřejném facebookovém profilu na návrh zákona na kontrolu neziskovek