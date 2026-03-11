MPO: Česká mise na Mezinárodní kosmickou stanici má podporu 90 procent veřejnosti

Změna odráží rostoucí strategický význam kosmických aktivit pro českou ekonomiku, technologický rozvoj i dlouhodobou konkurenceschopnost země. Součástí této agendy je i národní projekt Česká cesta do vesmíru, který mimo jiné připravuje misi českého astronauta na oběžnou dráhu v rámci mise na Mezinárodní vesmírnou stanici. Podle nejnovějšího reprezentativního průzkumu má tato mise mimořádně silnou podporu veřejnosti, pozitivně ji vnímá 90 procent občanů. Český vesmírný program tak vstupuje do další etapy s veřejnou podporou i ambicí posílit využití vesmírných technologií v průmyslu a výzkumu.
„Vesmír už dávno není jen věda, ale také ekonomika a moderní průmysl. Proto je logické, že kosmická agenda přechází pod hospodářský resort, který odpovídá za průmysl, inovace i naplňování Hospodářské strategie Česko: země budoucnosti 2.0. Chceme, aby špičkový výzkum měl co nejsilnější vazbu na české firmy a nové technologie. V pátek jsem se k projektu setkal i s českým astronautem Alešem Svobodou,“ říká 1. místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.
Vesmírné technologie dnes prostupují klíčovými sektory od zdravotnictví přes energetiku a bezpečnost až po komunikační infrastrukturu. Účast na národní misi vytváří unikátní příležitost pro české firmy a výzkumné týmy získat tzv. „space-proven“ referenci, která otevírá dveře na globální trhy. Portfolio 13 českých experimentů připravovaných pro českou misi na ISS se zaměřuje například na monitorování fyziologických změn ve vesmíru, osobní dozimetrické systémy, biotechnologie pro uzavřené životní systémy či testování pokročilých materiálů. Výsledky mohou najít přímé uplatnění v průmyslu, zdravotnictví i dalších odvětvích na Zemi.
Při příležitosti přechodu agendy pod MPO zveřejňuje projekt Česká cesta do vesmíru výsledky reprezentativního průzkumu agentury STEM/MARK z konce loňského roku, které potvrzují mimořádně silnou veřejnou podporu plánované mise. Pozitivně se k misi staví 90 % Čechů. Podpora se přitom neomezuje jen na emocionální rovinu.
Celkem 89 % respondentů souhlasí s tím, že mise dokazuje schopnost České republiky držet krok s globálním technologickým vývojem, 86 % věří, že může inspirovat mladou generaci k většímu zájmu o vědu a technologie, a 85 % Čechů je přesvědčeno, že úspěšná realizace mise posílí národní hrdost.
„Přechod agendy pod Ministerstvo průmyslu a obchodu nám umožní lépe propojit kosmické aktivity s průmyslovou a inovační politikou státu. Zároveň vnímáme výsledky průzkumu jako důležitý signál, že veřejnost tento směr podporuje a považuje kosmický program za součást budoucího rozvoje země. Naší prioritou je proto budovat dlouhodobé kapacity tak, aby Česká republika nebyla pouze účastníkem jednotlivých projektů, ale aby byla v mezinárodní kosmické spolupráci lídrem a stabilním a respektovaným partnerem,“ říká Václav Kobera, koordinátor národního projektu Česká cesta do vesmíru.
Ministerstvo dopravy projekt Česká cesta do vesmíru zahájilo v červnu 2024 a koordinovalo jeho první fázi. Ministerstvo průmyslu a obchodu nyní přebírá agendu s cílem systematicky propojit kosmické aktivity s podporou high tech průmyslu, výzkumu a exportu.
Na realizaci se bude také více podílet Ministerstvo obrany. Jeho zapojení souvisí s tím, že český astronaut ve výcviku major Aleš Svoboda je příslušníkem Armády ČR, a zároveň odráží skutečnost, že vesmír je dnes plnohodnotnou operační doménou moderní obrany.
