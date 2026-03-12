Fico: Zelenskyj lže a my to dokážeme

Mezi Slovenskem a Ukrajinou od podzimních voleb 2023 narůstá napětí. Slovenský premiér Robert Fico se k Ukrajině staví velmi kriticky. Volby vyhrál mimo jiné se slibem, že slovenský stát už na Ukrajinu nepošle ani jeden náboj. Spory mezi oběma zeměmi nabraly na obrátkách ve chvíli, kdy se zastavil tok ruské ropy přes ukrajinské území dál na Slovensko. Fico v tu chvíli označil ukrajinského prezidenta za lháře. A to nebylo všechno.


Na podzim 2023 vyhrál slovenské volby Robert Fico mimo jiné i se slibem, že slovenský stát pod jeho vedením nepošle ani jeden náboj na Ukrajinu. Volby vyhrál a od chvíle jako premiér Fico Ukrajinu ostře kritizuje. v lednu 2024 dával např. jasně najevo, že zablokuje vstup Ukrajiny do NATO. Navíc Ukrajinu označil za jednu z nejzkorumpovanějších zemí na světě.

Vztahy mezi Slovenskem a Ukrajinou se ještě víc zhoršily po 1. lednu 2025, kdy vypršela pětiletá smlouva o tranzitu ruského plynu z Ruska přes ukrajinské území dál na Slovensko a do Maďarska. Fico tehdy prohlásil, že kvůli zastavení toku ztrácí Slovensko 500 miliard eur každý rok. Slovenského předsedu vlády citovala např. RBC-Ukraine.

Dva roky po svém volebním vítězství – v říjnu 2025 – Fico zdůraznil, že Slovensko se nezúčastní žádného programu Evropské unie zaměřeného na financování vojenské pomoci Ukrajině v boji proti ruským agresorům. Slovenského předsedu vlády citovala agentura Reuters. Fico tehdy kritizoval i evropské sankce uvalené na Rusko v reakci na rozpoutání války na Ukrajině. Fico na podzim 2025, ale nejen na podzim 2025, prohlásil, že tyto sankce významně poškozují státy EU.

Slovensko se nebude podílet na žádné vojenské půjčce pro Ukrajinu a odmítáme další financování vojenských potřeb, a to i ze zdrojů Slovenské republiky, protože nevěříme ve vojenské řešení konfliktu,“ řekl novinářům v Bruselu.

Spory slovenského premiéra Roberta Fica na jedné straně a ukrajinské vlády v čele s prezidentem Ukrajiny Volodymyrem Zelenským nabyly na obrátkách ve chvíli, když se zastavil tok ruské ropy přes Ukrajinu na Slovensko a do Maďarska přes ropovod Družba. Ukrajinci tvrdí, že dodávky není možné pustit v důsledku ruských útoků. Fico opakovaně oponoval, že zastavení toku ruské ropy přes Ukrajinu dál na Slovensko je toliko politickým rozhodnutím, jehož smyslem je Slovensko vydírat.

Zdůraznil, že se vydírat nenechá.

S výjimkou jedné malé skladovací nádrže není hlavní trasa ropovodu Družba poškozena. Takže prezident Zelenskyj prokazatelně lže,“ prohlásil Fico podle serveru Aktuality.sk. „Myslel si, že takhle bude vydírat Slovensko a Maďarsko, i když nevím, čeho od nás chce dosáhnout,“ dodal.

Médiím však zmíněné satelitní snímky odmítl předat s odůvodněním, že jde z hlediska státu o příliš citlivý materiál.

Vyjádřil vůli s Volodymyrem Zelenským jednat, ale již v únoru prohlásil, že dokud Ukrajina neobnoví tok ruské ropy přes své území dál na Slovensko, ze Slovenska na Ukrajinu nepůjde žádná elektřina.

Fico recipročně zarazil dodávky elektřiny na Ukrajinu a pohrozil dalšími akcemi.

Před přijetím dnešního prvního recipročního opatření proti Ukrajině, které je důsledkem nepřátelských aktů prezidenta Zelenského, jsem projevil zájem s prezidentem Ukrajiny hovořit po telefonu a získat odpověď, kdy a zda vůbec budou obnoveny dodávky ropy na Slovensko. Obdrželi jsme zprávu, že ukrajinský prezident je připravený rokovat po 25. únoru. Vzhledem k závažnosti situace a vyhlášenému stavu ropné nouze na Slovensku jsme za těchto okolností nuceni přistoupit k prvnímu recipročnímu opatření. Okamžitě. Bude zrušené ihned po obnovení tranzitu ropy na Slovensko. V opačném případě přistoupíme k dalším recipročním opatřením,“ varoval Ukrajince Fico ve videu zveřejněném na sociální síti X.

 

 

Pokud bude Ukrajina i nadále poškozovat zájmy Slovenska v oblasti dodávek strategických surovin, slovenská vláda přehodnotí dosavadní vstřícné postoje Slovenska ke členství Ukrajiny v EU a připraví další opatření,“ pokračoval Fico, který zdůraznil, že zastavení dodávek plynu a ropy je vlastně nepřátelským aktem vůči Slovensku. „Zelenského argumenty, že nákupem ruského plynu podporujeme Rusko v jeho válečných aktech, jsou falešné, protože ruský zkapalněný plyn nakupuje víc západoevropských zemí,“ pokračoval Fico.

Slovenský premiér se také nechal slyšet, že Slovensko trvá na tom, že ropovod Družba musí být znovu uveden do provozu už proto, že „Slovensko nemá s válkou na Ukrajině nic společného“. To, že se tok ropy musí obnovit už požadují i další státy. Už kvůli válce v Íránu a blokádě Hormuzského průlivu, přes který prochází ropa i zemní plyn států Perského zálivu. Fico znovu zopakoval, že ropovod Družba není zničený a ropa přes něj může téct.

„Čeho se bojí prezident Zelenskyj? Pravdy? Nebo potřebuje čas, aby to zničil? … Hlavní trasa ropovodu Družba není poškozená. Prezident Zelenskyj lže,“ nechal se slyšet Fico s tím, že je odhodlán ve spolupráci s dalšími státy EU vytvořit tlak na Ukrajinu, aby konečně pustila ropu z východu na Slovensko a do dalších zemí EU.

 

 

A teď Fico hrozí, že nekývne na prodloužení evropských protiruských sankcí. Informuje o tom Rádio svobodná Evropa/Rádio Svoboda. Listina sankcionovaných osob a firem, která nyní obsahuje přes 2 700 osob a společností, je v současné době potvrzována každých šest měsíců – obvykle v září a březnu. Fico hrozí, že tentokrát na prodloužení sankcí nekývne.

