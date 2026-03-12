Fico: Zelenskyj lže a my to dokážeme

Vztahy mezi Slovenskem a Ukrajinou se ještě víc zhoršily po 1. lednu 2025, kdy vypršela pětiletá smlouva o tranzitu ruského plynu z Ruska přes ukrajinské území dál na Slovensko a do Maďarska. Fico tehdy prohlásil, že kvůli zastavení toku ztrácí Slovensko 500 miliard eur každý rok. Slovenského předsedu vlády citovala např. RBC-Ukraine.
Dva roky po svém volebním vítězství – v říjnu 2025 – Fico zdůraznil, že Slovensko se nezúčastní žádného programu Evropské unie zaměřeného na financování vojenské pomoci Ukrajině v boji proti ruským agresorům. Slovenského předsedu vlády citovala agentura Reuters. Fico tehdy kritizoval i evropské sankce uvalené na Rusko v reakci na rozpoutání války na Ukrajině. Fico na podzim 2025, ale nejen na podzim 2025, prohlásil, že tyto sankce významně poškozují státy EU.
„Slovensko se nebude podílet na žádné vojenské půjčce pro Ukrajinu a odmítáme další financování vojenských potřeb, a to i ze zdrojů Slovenské republiky, protože nevěříme ve vojenské řešení konfliktu,“ řekl novinářům v Bruselu.
Spory slovenského premiéra Roberta Fica na jedné straně a ukrajinské vlády v čele s prezidentem Ukrajiny Volodymyrem Zelenským nabyly na obrátkách ve chvíli, když se zastavil tok ruské ropy přes Ukrajinu na Slovensko a do Maďarska přes ropovod Družba. Ukrajinci tvrdí, že dodávky není možné pustit v důsledku ruských útoků. Fico opakovaně oponoval, že zastavení toku ruské ropy přes Ukrajinu dál na Slovensko je toliko politickým rozhodnutím, jehož smyslem je Slovensko vydírat.
Zdůraznil, že se vydírat nenechá.
„S výjimkou jedné malé skladovací nádrže není hlavní trasa ropovodu Družba poškozena. Takže prezident Zelenskyj prokazatelně lže,“ prohlásil Fico podle serveru Aktuality.sk. „Myslel si, že takhle bude vydírat Slovensko a Maďarsko, i když nevím, čeho od nás chce dosáhnout,“ dodal.
Médiím však zmíněné satelitní snímky odmítl předat s odůvodněním, že jde z hlediska státu o příliš citlivý materiál.
Vyjádřil vůli s Volodymyrem Zelenským jednat, ale již v únoru prohlásil, že dokud Ukrajina neobnoví tok ruské ropy přes své území dál na Slovensko, ze Slovenska na Ukrajinu nepůjde žádná elektřina.
„Před přijetím dnešního prvního recipročního opatření proti Ukrajině, které je důsledkem nepřátelských aktů prezidenta Zelenského, jsem projevil zájem s prezidentem Ukrajiny hovořit po telefonu a získat odpověď, kdy a zda vůbec budou obnoveny dodávky ropy na Slovensko. Obdrželi jsme zprávu, že ukrajinský prezident je připravený rokovat až po 25. únoru. Vzhledem k závažnosti situace a vyhlášenému stavu ropné nouze na Slovensku jsme za těchto okolností nuceni přistoupit k prvnímu recipročnímu opatření. Okamžitě. Bude zrušené ihned po obnovení tranzitu ropy na Slovensko. V opačném případě přistoupíme k dalším recipročním opatřením,“ varoval Ukrajince Fico ve videu zveřejněném na sociální síti X.
STATEMENT OF THE PRIME MINISTER OF THE SLOVAK REPUBLIC ????— Robert Fico ???? (@RobertFicoSVK) February 23, 2026
I have fulfilled what I declared on Saturday: “If oil supplies to Slovakia are not restored by Monday, I will ask SEPS, the state-owned joint-stock company, to halt emergency electricity supplies to Ukraine. In January… pic.twitter.com/EyjfEgmple
Slovenský premiér se také nechal slyšet, že Slovensko trvá na tom, že ropovod Družba musí být znovu uveden do provozu už proto, že „Slovensko nemá s válkou na Ukrajině nic společného“. To, že se tok ropy musí obnovit už požadují i další státy. Už kvůli válce v Íránu a blokádě Hormuzského průlivu, přes který prochází ropa i zemní plyn států Perského zálivu. Fico znovu zopakoval, že ropovod Družba není zničený a ropa přes něj může téct.
„Čeho se bojí prezident Zelenskyj? Pravdy? Nebo potřebuje čas, aby to zničil? … Hlavní trasa ropovodu Družba není poškozená. Prezident Zelenskyj lže,“ nechal se slyšet Fico s tím, že je odhodlán ve spolupráci s dalšími státy EU vytvořit tlak na Ukrajinu, aby konečně pustila ropu z východu na Slovensko a do dalších zemí EU.
WE HAVE NOWHERE TO TURN!— Robert Fico ???? (@RobertFicoSVK) March 4, 2026
If Zelensky doesn’t allow oil to flow to Europe, he is asking for the €90 billion loan to be stopped. pic.twitter.com/PARZzU0OJl
A teď Fico hrozí, že nekývne na prodloužení evropských protiruských sankcí. Informuje o tom Rádio svobodná Evropa/Rádio Svoboda. Listina sankcionovaných osob a firem, která nyní obsahuje přes 2 700 osob a společností, je v současné době potvrzována každých šest měsíců – obvykle v září a březnu. Fico hrozí, že tentokrát na prodloužení sankcí nekývne.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
