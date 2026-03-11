Ministerstvo vnitra: První jednání dozorčí rady České pošty v novém formátu

Ministr vnitra zároveň snížil počet jejích členů, aby posílil akceschopnost tohoto orgánu a zajistil efektivnější kontrolu fungování podniku.
Dozorčí rada si na svém prvním jednání zvolila předsedu Víta Pravdu, zkušeného manažera s dlouholetou praxí ve vrcholovém řízení velkých mezinárodních společností, zejména v oblasti financí a řízení firemních procesů. Jednání se věnovalo také aktuální ekonomické situaci podniku. Dozorčí rada se v této souvislosti zabývala nastavením krizového řízení a pravidelného finančního reportingu, který umožní průběžně vyhodnocovat hospodaření České pošty a přijímat potřebná opatření.
Podle informací představených managementem je ekonomická situace státního podniku velmi vážná. Kroky předchozího vedení a nastavení fungování podniku v minulých letech problémy České pošty dále prohloubily. Bez přijetí účinných stabilizačních a krizových opatření hrozí kolaps České pošty již na podzim tohoto roku.
Dozorčí rada udělá maximum, aby tento negativní scénář odvrátila.
