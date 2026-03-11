Gregorová (Piráti): Chat Control de facto končí, stále ale není vyhráno

Pouze v těchto případech budou moci platformy nahlédnout do osobní komunikace uživatelů kvůli vyhledávání sexuálního násilí na dětech. Takový je postoj Evropského parlamentu, o kterém včera rozhodli europoslanci. Podle pirátské europoslankyně Markéty Gregorové jde o ohromný úspěch pro všechny Evropany. Návrh teď půjde do trialogu, definitivní schválení se očekává na konci března.
Dočasnou výjimku, která měla skončit v dubnu, využívají především velké technologické platformy, jako jsou X, Microsoft, Google nebo Meta.
Kompromisní dohoda mezi frakcemi EPP, Renew a S&D nakonec zachovává plošné skenování již známého nelegálního obsahu prostřednictvím tzv. hash databází. Detekce nového materiálu a groomingu bude nově možná pouze u účtů, které nahlásí uživatelé, tzv. trusted flaggeři nebo specializované organizace. Dohoda zároveň obsahuje výslovnou ochranu šifrované komunikace a zkracuje prodloužení výjimky do června 2027 (z původního dubna 2028).
“Dosud šlo o absolutně neproporční zásah do našeho soukromí. Platformy bez důvodného podezření plošně skenovaly miliony zpráv nevinných občanů. Taková praxe má díky mému pozměňovacímu návrhu skončí. Nově bude možné sledovat pouze cílenou komunikaci podezřelých osob, a to po soudním povolení. S tím ostatně souhlasí podle reprezentativního průzkumu agentury Perfect crowd také 66 % Čechů, což považuji za logické. Masové sledování nevinných občanů jsou totiž praktiky minulého režimu, což si Češi moc dobře pamatují. Návrh získal těsnou většinu parlamentu, na což jsem moc ráda. Proto jsem nakonec výjimku podpořila,” říká Gregorová.
Ta je součástí vyjednávacího týmu za Evropský parlament, který v trialogu aktuálně vyjednává kompromisní verzi Chat Control 2.0. “Hrozí, že by návrh z výjimky udělal trvalý stav, navíc s rozšířením skenovaných dat a možnou povinností v budoucnu. Hlasování nám ale ve vyjednávání výrazně pomůže,” dodává Gregorová. Chat Control 1.0 teď půjde také do trialogu. Finální kompromis musí ještě schválit Evropský parlament na zasedání v Bruselu 26. března. Datum hlasování k Chat Control 2.0 zatím není stanoveno.
Pozměňující návrh Markéty Gregorové, který parlament schválil: „[Skenování je] cílené, konkrétně vymezené a omezené na jednotlivé uživatele nebo na určitou skupinu uživatelů, a to buď jako takové, nebo jako odběratele konkrétního komunikačního kanálu, u nichž existují důvodné podezření na souvislost, byť i nepřímou, s materiály zobrazujícími sexuální zneužívání dětí, a kteří byli identifikováni příslušným soudním orgánem.“
Mgr. Markéta Gregorová
