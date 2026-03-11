Vojenské lesy a statky: Jdeme uklízet Brdy. Přidáte se?

Téměř 305 kilometrů návštěvnických tras, rozdělených do 31 úseků, kde je potřeba uklidit. To je cíl letošní akce Ukliď Brdy. Pro dobrovolníky připravily VLS trasy v délce od 5,5 do 12 kilometrů.
Hlavní den kampaně Ukliď Brdy nastane 28. března od devíti hodin. „Lidé se můžou zapojit od pátku 20. 3. do neděle 29. 3. a uklidit svoji zvolenou trasu ve dne i čase, který jim vyhovuje. Od 20. března budou k dostání pytle a rukavice pro sběr odpadků na všech pěti brdských lesních správách (Jince, Obecnice, Mirošov, Strašice, Nepomuk),“ uvedl mluvčí VLS Petr Toman. Podrobnější kontakty na lesní správy najdete ZDE.
Každoročně dorazí do Brd pomoci s odpadem rodiny s dětmi, místní obyvatelé, chalupáři, ale i turisté a milovníci přírody. „V posledních letech ubývá nalezeného odpadu, což je pozitivní zpráva,“ uvedl Petr Toman.
Pytle s odpadem následně dobrovolníci zanechají na trase a jejich svoz zajistí Vojenské lesy a statky s partnery v následujících dnech svými silami. „Děkujeme všem, kterým není příroda lhostejná a rozhodnou se přiložit ruku k dílu. Pokud během těchto dnů pořídíte zajímavé fotografie, pošlete nám je, rádi je zveřejníme,“ dodal mluvčí VLS.
Na jednotlivé trasy se dobrovolníci mohou hlásit u petr.machacek@vls.cz. Trasy najdete ZDE.
