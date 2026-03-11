SPD: Náš nový stavební zákon zlepší dostupnost bydlení

Vážení přátelé,
návrh státního rozpočtu je za současných podmínek maximum možného. Nynější zadlužení je výsledkem špatného hospodaření Fialovy vlády. Loňský rekordní propad vydaných stavebních povolení je důsledkem neschopnosti Fialovy vlády. Náš nový stavební zákon zlepší dostupnost bydlení. Odmítáme, aby ukrajinský prezident vyhrožoval evropským státům. Jsme proti vstupu Ukrajiny do EU. Trestní stíhání za vyjádřený politický názor, kterému čelí Tomio Okamura, považujeme za nepřijatelné. Den české vlajky, který prosadila nová vláda za účasti SPD, bude důležitým svátkem vyjadřujícím hrdost na naše státní symboly, národní tradice a společnou identitu.
1. Návrh státního rozpočtu je za současných podmínek maximum možného. Nynější zadlužení je výsledkem špatného hospodaření Fialovy vlády.
Ve středu 11. března by měl být v Poslanecké sněmovně projednáván v závěrečném třetím čtení návrh zákona o státním rozpočtu. Hnutí SPD přistupuje k projednávání státního rozpočtu s vědomím současné ekonomické situace ČR. Předložený vládní návrh představuje v daných podmínkách maximum možného, přestože pracuje s vysokým deficitem. Současný stav veřejných financí je důsledkem hospodaření Fialovy vlády, která za dobu svého působení zvýšila zadlužení státu přibližně o 1,2 bilionu korun.
Z pohledu priorit státu je zároveň nezbytné zajistit fungování klíčových oblastí. ČR potřebuje urychlit výstavbu dostupného bydlení, stabilizovat zdravotnictví, posílit kvalitu školství a pokračovat v investicích do dopravní infrastruktury a bezpečnosti. Státní rozpočet musí zajistit základní veřejné služby státu a vytvářet podmínky pro dlouhodobý rozvoj země, přičemž v dalších letech je nutné směřovat ke stabilizaci veřejných financí a k postupnému snižování rozpočtových schodků.
2. Loňský rekordní propad vydaných stavebních povolení je důsledkem neschopnosti Fialovy vlády. Náš nový stavební zákon zlepší dostupnost bydlení.
Podle aktuálních údajů Českého statistického úřadu v loňském roce prudce poklesl počet vydaných stavebních povolení. Jde dokonce o nejnižší počet od začátku jejich evidence v roce 1999. Meziroční propad činil 10 % a pouze třetina vydaných stavebních povolení se týkala bytové výstavby. Tento alarmující stav je důsledkem neschopnosti Fialovy vlády a nefunkční digitalizace stavebního řízení, kterou zkazili Piráti, což vede k dalšímu růstu cen vlastnického i nájemního bydlení.
Proto přichází nová vláda s účastí SPD s návrhem nového stavebního zákona, který již prošel prvním čtením ve Sněmovně. Jeho hlavním cílem je zásadně urychlit bytovou výstavbu a rozšířit nabídku cenově dostupného bydlení. Naším cílem je výstavba minimálně 50 tisíc bytů ročně, a to zejména prostřednictvím podpory obecního, nájemního a družstevního bydlení.
3. Odmítáme, aby ukrajinský prezident vyhrožoval evropským státům. Jsme proti vstupu Ukrajiny do EU.
Hnutí SPD rezolutně odmítá výhrůžky a vydírání ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského vůči evropským státům a jejich představitelům. Podle veřejně dostupných informací Zelenskyj ve snaze získat souhlas všech členských států EU s úvěrem ve výši 90 miliard eur pro Ukrajinu zastavil dodávky ropy pro Slovensko a Maďarsko a pohrozil maďarskému premiérovi Viktoru Orbánovi předáním jeho osobních údajů ukrajinským ozbrojeným silám, pokud nepřestane blokovat schválení úvěru.
Hnutí SPD považuje tyto praktiky za nepřijatelné a za projev vyděračské politické rétoriky. Vyzýváme vedení EU, aby se od výhružek Zelenského distancovalo. Evropské státy již Ukrajinu v posledních letech podpořily stovkami miliard eur. Země, jejíž představitelé vyhrožují násilím zahraničním politikům a vydírají své partnery, podle SPD nemůže být důvěryhodným kandidátem na členství v Evropské unii.
4. Trestní stíhání za vyjádřený politický názor, kterému čelí Tomio Okamura, považujeme za nepřijatelné.
Poslanecká sněmovna na své mimořádné schůzi většinou 104 hlasů nevydala premiéra Andreje Babiše (ANO) a předsedu Poslanecké sněmovny Tomia Okamuru (SPD) k trestnímu stíhání, a to v souladu s doporučením Mandátového a imunitního výboru. Tomio Okamura nežádal o nevydání a ve svém vystoupení vyzval všechny poslance ke svobodnému rozhodnutí. Zastavení trestního řízení platí pouze po dobu výkonu poslaneckého mandátu, jelikož doživotní imunita zákonodárců byla v České republice zrušena v roce 2012.
Trestní stíhání za vyjádřený politický názor, kterému čelí Tomio Okamura, považujeme za nepřijatelné. Budeme vždy stát na straně svobody slova a proti pokusům o její kriminalizaci.
5. Den české vlajky, který prosadila nová vláda za účasti SPD, bude důležitým svátkem vyjadřujícím hrdost na naše státní symboly, národní tradice a společnou identitu.
V minulém týdnu schválila Poslanecká sněmovna naší vládní většinou ve zrychleném projednávání návrh na ustanovení nového významného dne České republiky – Dne české vlajky, který bude 30. března. Hnutí SPD tento krok podporuje. Den české vlajky bude důležitým svátkem vyjadřujícím hrdost na naše státní symboly, národní tradice a společnou identitu. Zároveň představuje potvrzení ideového směřování nové vlády, pro kterou je zásadní prioritou obhajoba českých národních zájmů a posilování vlastenectví.
