Rédová (Stačilo!): Transparentnost není útok na demokracii

Najednou obrovský křik a panika. Proč asi? Jakmile se začne mluvit o zákonu, který má zprůhlednit financování neziskovek ze zahraničí, spustí se hysterická kampaň o ohrožení demokracie. Ve skutečnosti jde o něco úplně jiného. Některým organizacím prostě vadí, že by konečně bylo vidět, odkud tečou jejich peníze a jaké zájmy tu ve skutečnosti prosazují.
Pokud je jejich práce poctivá, transparentnost jim přece nemůže vadit. A pokud vadí, pak je možná právě na čase se ptát proč. Občané mají právo vědět, kdo a za čí peníze tady ovlivňuje veřejné mínění, politiku i společenské dění.
Transparentnost není útok na demokracii. Transparentnost je její základ.
Petra Rédová Fajmonová, BSc.
