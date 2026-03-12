Růžička (ANO): Podstatná část dronů byla z Číny pouze přeprodána

Při výkonu mandátu poslance jsem zjistil, pane Petrosi Michopulosi a Jane Dobrovský, následující závažné skutečnosti. Pokud o tomhle nevěděli předseda spolku Drony Nemesis pan Vetchý a čestný předseda Karel Řehka, tak je něco hodně špatně a svoji funkci vykonávali oba ledabyle a lajdácky.

Analýza finančních toků a personálních vazeb mezi Skupinou D a FPV Space ukazuje na systematické vyvádění prostředků z veřejné sbírky na drony.

Zde jsou ověřitelná fakta:

  • Ekonomická provázanost: Skupina D (J. Veverka) směřuje prostředky od dárců téměř výhradně k jedinému dodavateli – FPV Space. Ten nevykazuje jinou standardní podnikatelskou činnost.
  • Netransparentní odměny: Z účtů FPV Space odešly za 17 měsíců nestandardní platby (jednotlivě 9,2 mil., 5,7 mil., 2,3 mil. či 1 mil. Kč, atd.). Z darů se hradilo i výživné bývalým partnerkám (celkem 499 tis. Kč).
  • Marže bez přidané hodnoty: Podstatná část dronů byla z Číny pouze přeprodána s vysokou přirážkou, bez deklarovaných technických úprav.

Vše nasvědčuje tomu, že spolek byl od počátku koncipován jako účelový nástroj pro osobní obohacení úzkého řetězce osob na úkor solidarity dárců a pomoci Ukrajině. Bohužel o těchto věcech Lukáš Valášek nemá odvahu napsat.

Ing. Pavel Růžička

  • ANO 2011
  • poslanec
