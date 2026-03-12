Praha stojí, Piráti zdražili. „Je to peklo.“

Piráti patří mezi propagátory veřejné dopravy. Ať už z ekologických důvodů, nebo třeba z důvodů zlepšení průjezdnosti Prahou. Ten, kdo pojede tramvají nebo metrem, nemusí mimo jiné řešit, kde zaparkuje a kolik za parkování zaplatí.
Jenže ouha. Kdo se rozhodl apel Pirátů vyslyšet, byl možná nepříjemně překvapen. Titíž Piráti totiž prosazovali zdražení pražské MHD. A také k němu došlo.
Praha pod vedením Pirátů zdražila krátkodobé jízdné v MHD (30min. papírová jízdenka z 30 na 39 Kč, SMS za 42 Kč). Digitální jízdenka je tedy o tři koruny dražší než papírová. Opoziční zastupitel Ondřej Prokop se už na podzim minulého roku nechal slyšet, že Piráti sice slibují digitalizaci kdečeho, ale reálně dokážou zařídit jen dopravní peklo.
„To, co Hřib včera v panice předložil, je zoufale málo. Praha prochází nejhorším dopravním kolapsem za posledních 30 let,“ prohlásil Prokop již v listopadu 2025 na jednání zastupitelstva.
Koalici na Magistrátu hlavního města tvoří strany stojící na půdorysu bývalé Fialovy vlády. Na magistrátu vládnou strany koalice SPOLU, Piráti a STAN.
Piráti přitom šli do posledních voleb do Zastupitelstva hlavního města Prahy s heslem „město pro lidi“. Podle opozice se však Praha stala spíš městem pro kolony a zdraženou městskou hromadnou dopravu, aniž by se zásadně pohnuly klíčové dopravní stavby v hlavním městě. Stále není hotový pražský okruh. Metro D se sice staví, ale z pohledu opozice se staví pomalu a ještě hrozí zakonzervování stavby a vlak na Letiště Václava Havla zřejmě také hned tak nepojede. To je z pohledu opozice vizitka Pirátů, kteří si po volbách v roce 2022 vzali dopravu tzv. na triko.
