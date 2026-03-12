Modře nasvícený Úřad vlády připomene vstup ČR do NATO

12.03.2026 10:17 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Je tomu 27 let, kdy se Česká republika stala součástí Severoatlantické aliance.

Modře nasvícený Úřad vlády připomene vstup ČR do NATO
Foto: Hans Štembera
Popisek: Před Úřadem vlády

V pátek 12. března 1999 vstoupila společně s Polskem a Maďarskem do NATO a definitivně tak potvrdila své ukotvení v euroatlantickém prostoru bezpečnosti a spolupráce. Úřad vlády si toto výročí připomene slavnostním nasvícením Strakovy akademie.

„Vstup České republiky do NATO byl ohromně důležitý krok, potvrdili jsme své pevné místo mezi svobodnými a odpovědnými demokratickými státy. Naše členství v Alianci je pilířem obrany a bezpečnosti České republiky a všech našich občanů, ale také zdrojem stability, protože je to nejsilnější obranná aliance na světě,“ zdůraznil premiér Andrej Babiš s tím, že fasáda sídla vlády se dnes večer rozzáří barvou vlajky NATO.

Vstup do NATO byl jedním z nejdůležitějších milníků české zahraniční a bezpečnostní politiky po konci studené války. Členství v Alianci poskytlo České republice nejvyšší bezpečnostní záruky v její historii a zároveň ji zapojilo do systému kolektivní obrany demokratických států.

Za více než čtvrt století členství se Česká republika stala důvěryhodným a spolehlivým spojencem. Aktivně se podílí na společných operacích, misích a posilování obranyschopnosti Aliance a přispívá tak k bezpečnosti.

Termín:
12. března 2026

Místo:
Strakova akademie, nábřeží Edvarda Beneše 128/4, Praha 1 (ze strany od Kosárkova nábřeží)

Program:
18:00-22:00 nasvícení Strakovy akademie modrým světlem

