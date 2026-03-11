České dráhy hledají dodavatele nových simulátorů pro strojvedoucí

České dráhy plánují rozšířit své výcvikové zázemí o dva nové přenosné simulátory.

Ty doplní stávající dvojici kabinových trenažerů, které dopravce využívá od roku 2019 v Praze a České Třebové. Simulátory slouží jak při přípravě nových uchazečů, tak při pravidelném školení již aktivních strojvedoucích. Ti si na nich bezpečně procvičují běžné i mimořádné provozní situace. České dráhy tak navýší kapacitu výcviku a zároveň získají možnost využívat simulátory flexibilně i mimo stávající výcviková centra.

Předmětem veřejné zakázky je závazný pronájem dvou mobilních simulátorů na pět let včetně servisu a technické podpory, s možností využití opce na pronájem dalších tří simulátorů. Předpokládaná hodnota zakázky činí až 47 milionů korun, z toho 19 milionů tvoří základní část a 28 milionů opční plnění. Rámcová dohoda bude uzavřena na 60 měsíců.

„Rozhodli jsme se pro mobilní simulátory, které nám dávají větší flexibilitu při organizaci výuky a umožňují jejich nasazení podle aktuálních potřeb v různých lokalitách. Forma pronájmu nám zároveň umožní pružně reagovat na technologický vývoj v oblasti zabezpečovacích systémů a železniční techniky, aby výcvik odpovídal nejnovějším standardům,“ říká člen představenstva a náměstek generálního ředitele pro osobní dopravu Jiří Ješeta.

Výcvik na simulátoru absolvují v rámci přípravných kurzů všichni noví uchazeči o práci strojvedoucího, kterých je ročně více než dvě stě. Minimálně jednou za rok na nich absolvují jízdu také stávající strojvedoucí. Simulátory jsou využívány denně, často i o víkendech. Nová zařízení rozšíří kapacitu výcviku a umožní ještě intenzivnější nácvik běžných provozních i mimořádných situací.

„Simulátor věrně napodobuje prostředí kabiny strojvedoucího včetně ovládacích prvků. Kromě běžného provozu je možný i nácvik neplánovaných situací, jako jsou překážky na trati, poruchy zabezpečovacího zařízení, jízda na obsazenou kolej nebo na přivolávací návěst. Navolit můžeme i různé varianty počasí,“ popisuje Jiří Ješeta, člen představenstva a náměstek generálního ředitele pro osobní dopravu.

Simulace jízdy zobrazuje strojvedoucímu reálné venkovní prostředí, tedy kolejiště včetně návěstidel, železničních stanic a zastávek, přejezdů, okolní zástavby apod. Instruktor nejprve připraví scénář jízdy. Poté, co na dané zadání strojvedoucí absolvuje trasu, systém vyhodnotí správnost provedení. Instruktor poté celou jízdu se strojvedoucím podrobně rozebere a vyhodnotí.

