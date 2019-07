Sehnalová (ČSSD): Jak se volí funkcionáři Evropského parlamentu aneb Malý pohled zevnitř

Po prvním zasedání Evropského parlamentu se objevilo mnoho komentářů k volbě jeho vedení. Pro ty, které zajímá, jak takové volby skutečně probíhají, bych ráda uvedla na pravou míru některé z nich.

Hlavně nejde o volby v pravém slova smyslu, ale spíše o potvrzení předem vybraných jmen na základě dohod mezi tzv. politickými frakcemi. V první řadě odráží výsledky voleb v celé EU. To znamená, že záleží především na velikosti politických frakcí, které jsou tvořeny národními delegacemi sesterských politických stran z různých zemí EU. Nominace jednotlivých jmen kandidátů do vedení jsou určeny jimi, a tyto nominace jsou ostatními politickými frakcemi respektovány. Pokud ne, je to spíše vnitopolitická či jiná poziční hra, že to nebude zase jen tak. Proto je někdy nutné volit i ve druhém nebo třetím kole. V podstatě je ale předem dohodnuto, kdo bude zvolen, pokud tento poslanec či poslankyně dostane nominaci své frakce. Přesné počty hlasů slouží jako test soudržnosti jednotlivých frakcí a leckdy je to i jejich volební taktika, protože kolik který kandidát dostane hlasů, bude mít vliv i na kompetence, které jako místopředseda či místopředsedkyně Evropského parlamentu dostane. Čím více hlasů, tím důležitější agendu bude mít na starosti.

Dopředu se tedy ví, kolik poslanců ve vedení si nárokují jednotlivé frakce a konkrétní jména už si frakce samy dosadí. Volby více méně tuto předem danou dohodu pouze potvrdí.

Početnější národní delegace v malých frakcích jsou tady oproti velkým frakcím ve výhodě. Pokud navíc bude jejich frakce součástí evropské koalice, je téměř jisté, že když o to budou její poslanci stát a dohodnou se mezi sebou, funkce ve vedení Evropského parlamentu je neminou. Zkrátka, pět poslanců z padesáti je něco jiného než pět poslanců ze dvou set.

MUDr. Olga Sehnalová, MBA ČSSD



městská radní Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Složení vedení Evropského parlamentu je vždy velká alchymie. Obdobné dohody se totiž dějí i u obsazování příslušnosti do výborů (ne každý je ve výboru, který si přál), vedení výboru (předsedové a místopředsedové) a částečně (podle vnitřních pravidel politických frakcí) i při určení tzv. koordinátorů, tedy poslanců, kteří jsou mluvčími svých frakcí v jednotlivých výborech. Z tohoto pohledu je nutné se dívat na nové složení Evropského parlamentu.

Dvě mistopředsednická křesla Evropského parlamentu pro zástupce ANO a Pirátů jsou tedy hlavně odrazem výsledků evropských voleb v České republice a významu, který hrají jako početnější národní politické delegace v menších frakcích liberálů a zelených. Delegace českých zástupců ANO a Pirátů tak dokazaly ze svých domácích výsledků vytěžit viditelné prestižní politické pozice, ale přesto stále platí, že nejvlivnějšími politickými skupinami zůstávají co do počtu poslanců mnohem větší frakce evropských lidovců a sociálních demokratů. ODS se oproti ANO a Pirátům rozhodla jit při volbách vedení Evropského parlamentu jinou cestou. Odnáší si pěkné druhé místo z volby nového předsedy Evropského parlamentu. Zda to byla dobrá taktika, si musí vyhodnotit sama ODS. O funkce ve výborech však nakonec její zástupci také nepříjdou.

Pokud však mohu soudit, skutečný vliv neni nutně vázan jen na funkce. Pozná se podle konkretní agendy, kterou budou konkretní poslanci v přistích pěti letech řešit, například v pozici zpravodajů a stínových zpravodajů velkých frakcí. A tady jde často i o jiné vazby a vztahy, které se ale do jednoduchých šablon a počtů nevejdou.

Psali jsme: Sehnalová (ČSSD): Sponzoři, přispějte na dobrou věc Sehnalová (ČSSD): Šest let hrála Komise mrtvého brouka Sehnalová (ČSSD): Milion chvilek pro Zlínský kraj Sehnalová (ČSSD): Nevědomost hříchu nečiní. A vědomost?

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV