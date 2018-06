Sehnalová (ČSSD): Projekt Discover EU umožní mladým cestovat zdarma Evropou

08.06.2018 7:33

Pokud je vám osmnáct let a chcete zažít letní dobrodružství, přihlaste se do projektu DiscoverEU. Díky této iniciativě Evropské unie získá přibližně 15 000 mladých lidí na letošní léto měsíční jízdenku na evropské železnice. Požádat o ni mohou všichni mladí Evropané, kterým bude 1. července 18 let.