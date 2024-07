Senátor Adámek: Když se zvedala minimální mzda, zvyšovala se i ta zaručená mzda

Děkuji, pane předsedající, pane ministře, já bych chtěl jenom krátce zareagovat, já jsem nebyl zastáncem, aby svolání dnešní schůze na organizačním výboru, tam jsem mylně uvedl, že za ten proces, za to zdržení může pan ministr, tak za to se mu chci moc omluvit, ono to bylo věcí Poslanecké sněmovny. A byla by tu krátká reakce, vaším prostřednictvím, na pana senátora Nytru – já se nechci nechat tlačit ve svém rozhodování do toho, jestli se sejde, nebo nesejde Poslanecká sněmovna vzhledem k tomu, že potřebujeme něco od určitého termínu, to znamená od 1. 8., chci být ve svém rozhodování naprosto svobodný, jestli se rozhodnu pro schválit Poslaneckou sněmovnou pozměňovací návrh, a tyhle možnosti bychom tady měli mít. A takhle bychom k tomu měli přistupovat, byť rozumím panu senátoru Nytrovi, proč to tady řekl, protože samozřejmě ten dopad by to mohlo mít, tak jak to zmínil. Takže to je jenom jakoby krátce na úvod. Já budu podporovat, pokud se k tomu dostaneme, ten pozměňovací návrh, a to z toho důvodu, že tam vidím disproporci. A bylo řečeno, že tady byl veden sociální dialog se všemi stranami, s Českomoravskou komorou odborových svazů, Svaz průmyslu a obchodu a další, a tam si myslím, že by měl dojít ten konsensus, který potom by se měl nějakým způsobem tlačit dál. Já to teďka cítím, že přistupujeme na jednu stranu, to znamená omezujeme nějakou určitou jistotu v soukromém sektoru, ale necháváme tu jistotu ve veřejném sektoru. Když bych to shrnul, tak v současné chvíli je 8 mzdových tříd, tečka. To znamená, minimální mzda, jestliže se zvyšovala minimální mzda, tak se potom zvyšovala, jestli se nepletu, i ta zaručená mzda v těch ostatních mzdových třídách. U veřejného sektoru je to tak, že máme platové třídy a pak máme platové stupně, to znamená, ten postup za odpracovaná léta ten zaměstnanec tam má. To znamená, že ta jistota je daleko vyšší, i když v některých platových třídách u zaměstnanců ve veřejné správě nedosahuje té výši úrovně zaručené mzdy, tak jak by to bylo třeba v soukromém sektoru, například teď hodně u probíraného – u stavebních úřadů a dalších. Takže tohle je věc, na kterou bychom se měli podívat. A mělo by to být určitě nějakým konsensem. Pan ministr říkal, že to vlastně bylo i koaliční dohoda i na vládě, ale šlo to poslaneckým návrhem. Já to naprosto respektuji, kdokoliv z nás může vznášet jakékoliv návrhy, ale pokud by to bylo v rámci konsensu, který by vznikl při vyjednávání vlastně s tripartitou, tak potom bych s tím projednáváním neměl až takový problém. Takže proto bude to moje směřování, pokud se dostaneme k pozměňovacímu návrhu, tak aspoň trochu to napravit a zanechat určitou jistotu i pro zaměstnance v soukromém sektoru, protože my se teď bavíme o době hojnosti, to znamená, máme nízké procento nezaměstnanosti a dalších, padlo i při projednávání na výboru, že ty mzdy jsou daleko, daleko vyšší, než co je minimální mzda nebo zaručená mzda. Nicméně jakmile dojdeme do doby, kdy vlastně může padnout ekonomika další, tak tohle jsou ty pojistky, které tam potom nastávají. Byť rozumím tomu, co říkal pan ministr, že se dostaneme v průběhu let vlastně v rámci té minimální mzdy, navýšení, to pokryje vlastně těch 6 mzdových tříd, které tam doposud byly, ale tohle jsou asi moje důvody. Moc děkuji.

Mgr. Miroslav Adámek ANO 2011



