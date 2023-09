Senátor Balatka: Gigafactory a další plány na transformaci v Ústeckém kraji

reklama

Těžba a zpracování lithia, Gigafactory a další plány na transformaci v Ústeckém kraji, jeden geolog se chce vrátit. O tom všem se dočtete v příspěvku.

Začnu dneska od konce. Po samotném ukončení celého dne jsem se zakecal s mladým a milým geologem, který nám při prezentaci ukazoval výsledky geologického průzkumu na Cínovci a také průběh získávání lithia z rudy. Zjistil jsem, že je původem z Varů, nyní bydlí nedaleko Prahy, tak jsme mluvili o geologii a také o možnosti Polytechniky v Karlovarském kraji a o možnostech a potenciálu, který Karlovarský kraj v současnosti nabízí. A také o jeho záměru se k nám do kraje vrátit. Pořídil si levný starý dům na náměstí v Jáchymově a chce ho dát do kupy. A mezi jeho kamarády vrstevníky je těch, co se chtějí vrátit víc. To mne na závěr dne velmi potěšilo.

Společný výjezd senátního a sněmovního Podvýboru pro regiony v transformaci do Ústeckého kraje byl opět ve jménu předávání zkušeností a seznamování se s projekty a průběhem transformace na vlastní oči přímo na místech, kde probíhá. Alespoň pro mne byla nejzajímavější část na dole ČSA, který je pod zámkem Jezeří. Po ukončení těžby se sem vrátí opět jezero, které tu v historii bylo.

Ráno jsme začínali návštěvou elektrárny Ledvice.

Měli jsme pak také možnost seznámit přímo na místě s připravovaným projektem Gigafactory v Prunéřově na pozemcích bývalé elektrárny, kde právě probíhá její demolice. Využití brownfieldu tímto způsobem mi přijde velmi zajímavé a účelné. Byli jsme také byli seznámeni s technologií a projektem na těžbu lithia na Cínovci. Lithium by bylo využito právě při plánované výrobě baterií.

Tolik v kostce o včerejším dni.

Konec hlášení.

Ing. Miroslav Balatka BPP



