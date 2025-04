Senátor Balík: Je to skutečně na místě zákon novelizovat

Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové,

já doplním jenom několik drobností k tomu, co tady zaznělo. Skutečně je to jednoduchá novela. A je to možná celkem mimořádná situace, protože ten zákon č. 157/1994 dosud nebyl nikdy novelizován. Myslím, že takových zákonů nemáme mnoho, tak teď to trochu pokazíme, ale to si myslím, že se nedá nic dělat, protože důvody pro tu novelizaci jsou skutečně na místě.

Za těch 30 let se trošku proměnila situace a je fajn, když bude moci pan prezident udělovat státní vyznamenání za skutečně ty oblasti, kterých se ta činnost vyznamenaných týká. A nebude se to tak jaksi divně pasovat, že oni sice dělají ochranu přírody, ale dává se to za rozvoj společnosti a podobně. To znamená, je to skutečně na místě, ten zákon novelizovat.

A je také rozumné to snížení počtu stupňů na jeden. Tady bych jenom upravil pana předkladatele – v současné době už se nepoužívá více těch stupňů medailí, ale ještě prezident Klaus rozlišovat i u těch medailí za zásluhy ty jednotlivé stupně. A pak jsme se dostávali do takových zvláštní situací, kdy prezident Zeman vyznamenal stejnou medailí někoho podruhé. A bylo to takové zvláštní, ale on mu dal ten vyšší stupeň. On začal sjednocovat právě, že to dal na ten první stupeň.

Upozorňuji na to, že nám tam zůstává ještě podobná věc u Řádu Tomáše Garrigua Masaryka a u Řádu bílého lva, kde máme těch stupňů nebo tříd dokonce pět. A je to hodně nepřehledné. Já sám, když jsem si připravoval zpravodajskou zprávu, tak jsem se musel dívat do zákona, jestli je vyšší 1., nebo 5. třída. A tam se to doteď využívá. Tak to jenom možná takový námět do budoucna, že možná i tady by se to mohlo zredukovat.

Každopádně ÚPV to projednal, doporučuje schválit návrh zákona ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou, určil zpravodajem výboru k projednání návrhu zákona na schůzi Senátu senátora Stanislava Balíka a pověřil předsedu výboru Senátu, senátora Tomáše Goláně, aby předložil toto usnesení předsedovi Senátu PČR.

Děkuji.

