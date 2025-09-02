Senátor Canov: Honza Sviták lídrem Starostů pro Liberecký kraj

Honza Sviták je lídrem Starostů pro Liberecký kraj na kandidátce STAN pro letošní sněmovní volby. Popřál jsem Honzovi, aby se do Sněmovny skutečně dostal.... byl by tam dle mého platným členem. Na případné diskuse s Honzou v gardu Senát - Sněmovna se již nyní těším.
A pro ty, co snad Honzu neznají. Emeritní dlouholetý starosta Prysku, nyní náměstek hejtmana pro dopravu. A též bývalý profesionální motokrosový závodník, co zhusta porážel dospělé soupeře v množství podstatně větším než malém. A v neposlední řadě milovník ranního plavání na chrastavském koupališti. Je to až neuvěřitelné, jak se na něm často a pravidelně objevuje v 6.00 cestou z Prysku (na samé hranici s Ústeckým krajem) do Liberce.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV