Senátor Canov: Honza Sviták lídrem Starostů pro Liberecký kraj

02.09.2025 13:05 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke kandidátce STAN v Libereckém kraji.

Foto: chrastava.cz
Popisek: Starosta města Chrastava Michael Canov

Honza Sviták je lídrem Starostů pro Liberecký kraj na kandidátce STAN pro letošní sněmovní volby. Popřál jsem Honzovi, aby se do Sněmovny skutečně dostal.... byl by tam dle mého platným členem. Na případné diskuse s Honzou v gardu Senát - Sněmovna se již nyní těším.

A pro ty, co snad Honzu neznají. Emeritní dlouholetý starosta Prysku, nyní náměstek hejtmana pro dopravu. A též bývalý profesionální motokrosový závodník, co zhusta porážel dospělé soupeře v množství podstatně větším než malém. A v neposlední řadě milovník ranního plavání na chrastavském koupališti. Je to až neuvěřitelné, jak se na něm často a pravidelně objevuje v 6.00 cestou z Prysku (na samé hranici s Ústeckým krajem) do Liberce.

Ing. Michael Canov

  • SLK
  • senátor
Diskuse obsahuje 1 příspěvků

