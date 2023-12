Senátor Canov: Je otázkou, jestli to nebudou vyhozené peníze

reklama

Vážený pane ministře, vážený pane předsedo Senátu, kolegyně, kolegové.

ÚPV většinově přijal usnesení, aby se schválil návrh zákona, tak jak přišel z Poslanecké sněmovny. Nicméně zase tak úplně jednoznačné to nebylo. Jako zpravodaj zákona jsem na jednání ÚPV upozornil na některé věci. Předně tedy na to, že tato ePeněženka, resp. eObčanka, přichází v době, kdy do dvou let, na ÚPV bylo dokonce řečeno, že to bude dříve, má být přijata celoevropská peněženka digitální identity eWallet. Takže je otázka, jestli toto nebudou vyhozené peníze předtím.

Navíc ta e-občanka bude platit pouze na území ČR, takže když někdo pojede za hranice, tak tam pak může být šokován tím, že tam mu ji neuznají. Navíc ta věc, že třeba na policii bude ze zákona policie moci toto přijímat, tu e-občanku až od pololetí následujícího roku. Tady bych se možná pozastavil s tím, že to, co tady říkal – pan ministr již říkal, že na policii jsou připraveni to přijímat dříve. I též některý krajský úřad, tak tím ale budou porušovat zákon, protože zákon říká až od pololetí. V tom návrhu.

Dále jsem na ÚPV upozornil na tu věc, že účinnost zákona je v rozporu se zákonem, protože zákon vyžaduje, aby účinnost byla vždycky od 1. ledna nebo od 1. července. A výjimky stanovuje, pouze vyžaduje-li to naléhavý obecný zájem. Lze ve zvlášť výjimečných případech. Ta účinnost prvního ledna tam původně byla, ale v Poslanecké sněmovně poslanec Michálek navrhnul tu účinnost jinak, aniž to odůvodnil. A je zejmé, že to tu podmínku zákona, ta jiná účinnost, nesplňuje.

Navíc legislativa upozornila na takovou paradoxní situaci, že tam část těch paragrafů nastoupí s účinností 15. den po vyhlášení zákona, a další paragrafy budou mít účinnost prvního kalendářního dne kalendářního měsíce, následujícího po vyhlášení zákona. Legislativa naše to rozlišuje na účinnost A) a účinnost B). S tím, že účinnost A) bude předcházet účinnost B, pokud to bude přijato v jedné polovině měsíce kteréhokoliv, a naopak zase účinnost B) bude předcházet účinnost A), pokud to bude vycházet v druhé polovině měsíce. To jsou takové matoucí věci.

A pak ještě musím upozornit na ten známý nešvar z Poslanecké sněmovny a z vlády, který – já budu citovat legislativu, to beru jako, taková ironická poznámka, že tam totiž byly přijaty dva pozměňovací návrhy. A jak píše legislativa:

„Poté co byly se souhlasem místopředsedy vlády pro digitalizaci přijaty všechny pozměňovací návrhy poslance Bartoše,“ jinými slovy po té, co odsouhlasil Ivan Bartoš pozměňovací návrhy Ivana Bartoše. Takže opět to byly pozměňováky, které neprošly přes ta kolečka co prostě ty vládní návrhy musí podléhat. Nicméně jak jsem říkal, většinově byl schválen ten návrh toho doporučit plénu přijat tak, jak to bylo navrženo. Takže to dopadlo většinou 7 ku 3. Na můj návrh, ten návrh zamítnout z těch důvodů, které jsem tady četl, už se nedostalo.

Děkuji za pozornost.

