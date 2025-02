Senátor Čunek: Ten, kdo chce podvádět, tak i dnes podvádět skutečně může

Pane předsedo, kolegyně, kolegové, pane ministře,

s tímto zákonem se potýkám ve své praxi již 25 let. Samozřejmě ne vždy jsem byl starostou, ale byl jsem v jiných funkcích. Způsoby, jak se dá krást ve veřejné sféře, těch je v zásadě hodně, protože když na jedné straně je ten, který je jen správce peněz, tak to už z Bible známe, jak to dopadá, kdy se tam mluví o nepoctivém správci. To znamená, to bylo vždycky, správce peněz, když je nepoctivý, tak může udělat spoustu zlého.

Co se týká tohoto návrhu, ten já podpořím. A je to skutečně díky tomu, že skokový nárůst cen, kdybyste zadávali veřejnou zakázku v roce 2019, což je nedávno, a dnes, tak vidíte, že ceny jsou neuvěřitelné, takový skok jsme neprodělali od roku 2012 po krizi do roku 2019, 2020, přišel covid, všechno se změnilo. A potom samozřejmě je finanční skok velký, to znamená, ta zátěž je neúměrná. Já chápu, že vy, kteří jste v tom nepracovali a zdá se vám, že je to jen vyplnění nějaké tabulky, ale my musíme mít na investičních odděleních významně víc peněz jen proto, abychom stihli administrovat zakázky.

To není o tom, kdo je technik. Velké problémy jsou, abychom správně přebírali stavby, aby naši lidé tak, jak když si nechá někdo stavět dům, tak tam každý den chodí a dívá se, co se tam děje, má o to samozřejmě zájem, protože ví, kde má stát stěna, tak musíte mít lidi. A zvláště na větších městech, kde se staví hodně, kde se každý rok prostaví stovky milionů korun, tak potřebujete hodně lidí, kteří vám kvalitně budou dělat tuto odbornou práci. A potom za nimi je tým, který tomu má rozumět stejně jako oni. Ale zároveň ještě musí administrovat zakázku tak, aby splnili všechna kritéria.

Nakonec se všichni učíme, i já, mně nikdy nenapadlo, že když dnes v systému opravdu poměrně dobrého hlídání toho, jak se chováme na městech, jak prodáváme, jak hospodaříme s majetkem, naráz zjistíte, že je vlastně úplně vypuštěna část, jak nakupujete majetek. Takže jsem byl poučen na našem Zlínském kraji, že když se najde většina, tak oni řeknou: „My tady chceme něco koupit,“ a to je tak ojedinělé, a to je pozemek, který tady je. Jde o to, že vy jste nakupovali za 10x menší cenu nedávno. To nevadí, my kupujeme za 10x větší. Prostě mávnou, tak to je, přesvědčí se o tom a nikdo do toho nemůže vstoupit, protože to je prostě nabídka a poptávka a u té dohody, kdo tam byl, u té základní dohody, že tam byli ti dva, to znamená jeden vlastník a jeden nakupující z veřejné sféry, a pak to projde zastupitelstvem, protože nejde jinak, tak s tím nic nenaděláte.

A samozřejmě jsou tam případy, kdy je obsazena budova krajskými úředníky. A ta se ocení podle nájmu, jaký tam je. Podle toho se také stanoví cena, za kterou by nikdo ze soukromé sféry tu budovu nekoupil. Ale protože my ji potřebujeme, protože jsou tam, ale mohli jsme je dát jinam, tím by cena byla úplně jiná. To znamená, to jsou desítky, možná stovky milionů korun, které takhle mohou migrovat naprosto nesprávně. A to postihnout nejde.

A na druhé straně jsme svázáni tímto zákonem. Děláte složité práce, jako je například tunel, podchod, radši se vyhnu tomu tunelu, tak řeknu podchod, jste v 10 metrech, jednu část dělá stát, jednu část děláte vy, na obě části se musí dělat veřejná zakázka. A vy teď jste se soukromníkem, který dělá jednu část, a druhou vy a vy musíte dodržet zákon o veřejných zakázkách, to znamená, musíte zakázku vypsat.

A co když se stane, že v té zemi 10 metrů pod zemí vyhraje úplně jiná firma s lepší cenou a pak jednou, když to teče, tak se prostě s nikým nedomluvíte, kdo ty stovky milionů korun bude platit za opravy, které tam jsou? To jsou skutečně věci, kde jsme svázáni neuvěřitelně. Dokonce by se mohlo označit za trestné jednání to, když firmám sdělujete podrobné informace, aby vyhrál ten, tam vyhrál u soukromníka za nejlepší cenu a on tam pokračoval apod. To znamená, to svázání mnohdy jde naprosto protisměrně proti tomu, co si veřejná sféra nebo každý přeje.

To znamená, aby to bylo kvalitní dílo. A odpovědnost za kvalitu, aby nesla třeba jedna firma. A takových staveb, kde jsou na stavbě dva subjekty, to znamená veřejný subjekt, který staví svou část, a soukromý subjekt, který staví svou, těch je hodně. To jsou cesty, chodníky, různá rozhraní až po složité stavby.

Takže jsem rád, že tento zákon v tomto smyslu, on vlastně nic nedělá jiného, jenom normalizuje vztah tak, jak vznikl a byly nějaké ceny a byl nějaký limit, tak teď to přibližuje ke stavu, který byl. Takže z toho důvodu si myslím, že tady ta úprava je poměrně logická, správná. Samozřejmě jsou opravdu jiné cesty a jiné věci, kde je to neuvěřitelné.

Pak jsem tady panu ministrovi jednou říkal jeden příklad, z kterého jsem se neuvěřitelně poučil a který ÚOHS ohodnotil tak, že je v pořádku. Když vypíšete veřejnou zakázku za stovky milionů korun a řeknete, že daná stavba má být hotová do roku, do dvou, prostě dáte tam nějaký termín a do toho se přihlásí jen jedna firma, protože žádný jiný hazardér za tak nesmyslně krátkou dobu to nemůže udělat a za půl roku ta firma přijde a řekne, že jsou tam objektivní důvody, proč to nejde udělat, to se stalo na Zlínském kraji, tak tu zakázku klidně posunuli o rok, o dva, o jakoukoli dobu. Já jsem to namítal na ÚOHS, to přeci není možné, to je porušení soutěžních podmínek, to je logické. „No, není, to je objektivní skutečnost.“

A ÚOHS, vůbec ho teď nenapadám v žádném směru, ale tam je díra také v zákoně, že když někdo chce a umí to, tak prostě nastaví nesmyslné podmínky, nastoupí tam firma, která jediná dělá v daném území a pro daný kraj dané zakázky. A pak se to rozvolní tak, že dostane standardní podmínky, jako by to bylo jinde, a je to v pořádku. Takže ten, kdo chce podvádět, tak i dnes podvádět skutečně může. Ale nehledejme podvod tady v tom zákoně.

A já se omlouvám paní kolegyni Šípové, v tomto případě prostřednictvím pana předsedajícího, ale já ten pozměňovák nepodpořím, protože on nejde úplně k meritu věci. Já to úplně chápu, že je to zase jen do tabulky něco dopsat, ale my jsme v úrovni, kdy, jak to říkali předřečníci, neznám město, které by nemělo vlastní předpis, jak zacházet s penězi do určitých limitů, ať to nevyjmenovávám. Jen hloupá samospráva nebo veřejná správa nekontroluje ty věci. Ale v tomto si myslím, že ten ďábel teď skryt není.

Já to vnímám jako poctivou snahu vylepšit něco, ale my jsme zákon už tak vylepšili, že skutečně administrace vůči odborné profesní záležitosti, dobře navrhnout, dobře zprojektovat, dobře postavit, dobře to zkontrolovat a mít dobrou smlouvu, tak proti těmto důležitým atributům je pro veřejnou kontrolu postaveno daleko víc práce. A skutečně to už z mého pohledu je exesní.

Já jsem neslyšel pana ministra, jestli se k tomu vyjadřoval. Je to člověk, který ve veřejné správě a samosprávě pracuje také, takže zcela jistě má i osobní zkušenost. Ale skutečně ten pozměňovací návrh, si myslím, že jde zbytečně nad rámec toho, co je nám předkládáno.

