Senátor Čunek: Všechny naše změny jsou de facto fíkovým listem na neschopnost nebo korupci

Děkuji, paní předsedající, pane ministře, kolegyně, kolegové.

Já bych chtěl pana ministra seznámit s tím, že všechny ty návrhy, které tady teď máme, do konce té diskuse o tom, jestli ta výše je správná, to znamená výše těch limitů, nejlepší je to ukázat na příkladu. Já vám teď sdělím jeden příklad, nad kterým mi zůstává rozum stát. Domnívám se, že zákon v těch záležitostech, které teď tady diskutujeme, které jsou obsahem toho návrhu, se dá obcházet úplně jiným způsobem. Jestli to je korupce nebo není, to já samozřejmě nevím. Ale zcela jistě si myslím, že dnes i na základě rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže mám příklady, nad kterými mi zůstává rozum stát, protože jsem si nikdy nepředstavil, že tímto směrem se dá postupovat.

K tomu příkladu... Zlínský kraj vlastní, je 100% akcionářem zlínské nemocnice krajské, kterou chce rekonstruovat. Samozřejmě byl tam velký politický spor, jestli stavět novou nebo rekonstruovat starou. Ten spor dopadl tak, že když se chtěla stavět nová nemocnice, do toho jednání vstoupila nějaká firma JIKA, která podávala protesty tak dlouho, až se to rozhodnutí oddálilo o rok asi, nebo téměř o rok, až na konec volebního období. Přišla nová garnitura, řekla, že se stavět nová nebude, bude se opravovat stará. Najali si firmu Via Consult pana Konečného, to je ten jednatel, který byl několik měsíců ve vazbě.

Tato firma je vyšetřovaná pro křivení veřejných zakázek. Nicméně ne v tomto případě. Tady nastal ten případ, že v roce 2021 byla vyhlášena soutěž na firmu, která dodá tedy celý projekt. V rámci této soutěže tam byl požadavek, že ten, kdo chce vyhrát tuto soutěž, musí dodat po podepsání samozřejmě smlouvy do 70 dní studii na rekonstrukci celé nemocnice. Neexistuje žádná firma kromě firmy, kterou jsem jmenoval, to je ta JIKA, která by za 70 dní byla schopná dodat validní studii, předpokládalo se, že cena té studie bude někde kolem 5, 7 milionů, nakonec se ukázalo, že ta cena nabídnutá je 33 milionů s DPH, což je nesmysl.

Nicméně firmy, které se chtěly zúčastnit této soutěže, se doptávaly, že za 70 dní to není možné udělat. Ze strany zadavatele, tedy KNTB, vedené tím Via Consultem, bylo odpovězeno, že požadavek za 70 dní to je. Do soutěže se tím pádem přihlásil jediný uchazeč, a to byla firma JIKA. To bylo na konci roku 2021, v listopadu. Přihlásil se jediný uchazeč. Zmiňovaná organizace KNTB do února nevybrala nikoho, to znamená, 3 měsíce tam byla prodleva. V únoru vybrali firmu JIKA, tedy jedinou, která se přihlásila. Posléze ladili smlouvu, až do května, to znamená půl roku od ukončení veřejné zakázky, že řekli, že požadují do 70 dní odevzdání studie. A podepsali smlouvu.

Po podepsání smlouvy firma asi po 19 dnech řekla, že v místě, kde se má stavět centrální příjem, na což byla vypsána veřejná zakázka, to nejde, tak tu smlouvu přerušili a hledali místo, kde by se zakázka za zhruba 4 miliardy dala v tom území postavit. Hledají to dodnes podle mě... Nicméně ta firma tam funguje, ta firma pracuje na té studii nové. Pak bylo řečeno, že když to nepůjde v tom místě, tak se to ještě zkusí v nějakém jiném za 33 milionům, místo 7, to se dá...

Takže tam byly firmy, které protestují proti takovému ohýbání zákona, tak se odvolaly k ÚOHS a řekly: Nám bylo řečeno, že do 70 dní musíme odevzdat studii. Tady uběhl už rok a nic není. A nevadí to. ÚOHS odpověděl, že to nepovažuje za správné, protože zase by byla poškozena ta firma, když ten zadavatel ty věci dělá špatně... To znamená, že mě to vede k tomu po všech zkušenostech se zakázkami, nejenom statisícovými, ale miliardovými, které jsem osobně řídil, mně přišlo, že není možné vůbec k takové situaci dojít, že musí ÚOHS zasáhnout a říct...

Na začátku ta soutěž byla pokřivená, jestli někdo řekl do 70 dní, pak to nejde. Já vám tady, pane ministře, dávám námět, protože jestliže ÚOHS rozhodl správně, já to zpochybňuji, ale dobře, je to rozhodnutí úřadu, pak ten zákon celý je zcela jalový. My se tady budeme bavit o limitech. Prostě někdo přijde a řekne: Vy nám tady postavíte dům, nebo něco, v té obci za 10 milionů korun. Tady jde o 4 miliardy. Kdyby šlo o 10 milionů korun... Udělejte to za týden. Přihlásí se samozřejmě jenom jeden a udělá to klidně za tři roky nebo za deset, to je úplně jedno. Poruší zadávání té soutěže. Je to celé vykořeněné a stejně to takto bude moci dělat.

Myslím si, že ty problémy tohoto zákona jsou ještě někde jinde než tady. Asi by se mělo reagovat na to, kde je porušován smysl zákona, to znamená toho soutěžního práva. V tomto případě jestli bych vás žádal, pane ministře, samozřejmě já vám předám podklady, aby na základě toho vaše ministerstvo, které je gesční, tu příští novelu, aby tou příští novelou, která tady zcela jistě bude, reagovala na to, aby skutečně nemohlo docházet k takovému křivení zákona, de facto jeho úplného znehodnocení, protože pak si ten zadavatel, když je to na tomto příkladě vidět, může dělat, úplně co chce. Všechny ty naše změny, které jsou v zásadě parametrické, jsou de facto jenom fíkovým listem na, řekněme, jednání, které může být vedeno buď úplnou neschopností nebo korupcí, to já nevím.

Děkuji.

