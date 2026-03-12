Zwyrtek Hamplová: Opět srážka ve veřejném prostoru

Žádáme pro občany argumenty a fakta, dostává se nám urážek a dehonestace. Protože argumenty a fakta schází? Pořad Reportérů nenechám proto bez odezvy. Obrním se klidem, ozbrojím svou právní profesí, odborníky z energetiky… A uvidíme, čím oni.
Takzvané obnovitelné“ zdroje energie, především pak větrné a solární elektrárny, jsou nám neustále podávány jako super ekologické a zcela ekonomické, zkrátka absolutně dokonalé zdroje. Ve skutečnosti ničí přírodu patrně mnohem víc než jakékoli jiné zdroje energie, a jejich výroba a provoz jsou vesměs nemožné bez dotací. A skutečný efekt? Užitečnost? Ekologičnost? Obrovské otazníky, ne-li přímo čísly dané odpovědi.
Kdo prosazuje plošnou solární energii, obětuje cennou zemědělskou půdu a nedotčenou přírodu zcela viditelně (navíc plošnost versus efektivita jsou nesrovnatelné hodnoty), kdo prosazuje jako samozřejmost větrné elektrárny, ničí krajinu rovněž tak, a k tomu je navíc připraven lít do země tuny betonových základů, kterými změní navždy zcela vše, o vlivu těchto zásahů do země na celé okolí nemluvě. Třeba jen na pohyb vody. Logicky, na to nemusíte být žádný génius, abyste zpozorněl.
Efektivita obou zdrojů je přitom více než sporná, a jak si s tím vším materiálem v budoucnosti poradí naši potomci, to pro jistotu neřeší nikdo. Reportéři ČT (pondělí tohoto týdne) už ale mají zcela jasno - my, co tyto vážné pochybnosti ve vztahu k přírodě (a v případě větrných elektráren i vůči zdraví lidí žijících poblíž těch monster) vyslovujeme, jsme - jak jinak - dezinformátoři. Zato oni hlásají o větrných elektrárnách jen “slovo boží” a samozřejmě pravdu a nic než pravdu.
Argumenty žádné, urážky ihned. Seriózní debata nikde, dehonestace těch, kteří narušují někomu ty plánované obrovské obchody nejen v akceleračních zónách, okamžitá.
Možná by mělo padnout, jaké jsou finanční obraty, o které v tom všem “boji o přírodu” běží. V každém případě nenechám onen pořad Reportérů bez odezvy. A dozvíte se o ní. Už mám toho hraní si na objektivitu a urážky slušných, vzdělaných lidí, namísto předložení argumentů, tak akorát.
Uvidíme, jak ta jejich pravda obstojí. A proč mi to stojí za to? Protože mne o tu přírodu jde skutečně. Novinek techniky se nebojím. Na lži lidem, obcím a městům, často s nevratnými následky, jsem ovšem alergická.
PS: Pro samosprávu připravuji vůči jejich územním plánům odbornou pomoc.
