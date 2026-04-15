Senátor Czernin: Stojím za Českým rozhlasem a Českou televizí

Média veřejné služby jsou v době plné polopravd, dezinformací a AI obsahu naprosto zásadní. Podle loňského Digital News Report důvěřuje zpravodajství Českého rozhlasu a České televize shodně 59 % lidí, což je ze všech médií nejvíce.
Bavme se o tom, jak veřejnoprávní média rozvíjet, jak jejich obsah v digitálním světě distribuovat, jak mají vypadat rady a legislativa.
Nediskutujme o tom, jak se ČT a ČRo zbavit. Prohráli bychom všichni.
Kritická žurnalistika je nepříjemná pro každou vládnoucí moc. Je to hlídací pes demokracie, který zároveň svým obsahem umí zasáhnout celou společnost.
Za Českým rozhlasem a Českou televizí stojím.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku