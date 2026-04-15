Senátor Czernin: Stojím za Českým rozhlasem a Českou televizí

15.04.2026 7:06
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke změnám financování veřejnoprávních médií.

Média veřejné služby jsou v době plné polopravd, dezinformací a AI obsahu naprosto zásadní. Podle loňského Digital News Report důvěřuje zpravodajství Českého rozhlasu a České televize shodně 59 % lidí, což je ze všech médií nejvíce.

Bavme se o tom, jak veřejnoprávní média rozvíjet, jak jejich obsah v digitálním světě distribuovat, jak mají vypadat rady a legislativa.

Nediskutujme o tom, jak se ČT a ČRo zbavit. Prohráli bychom všichni.

Kritická žurnalistika je nepříjemná pro každou vládnoucí moc. Je to hlídací pes demokracie, který zároveň svým obsahem umí zasáhnout celou společnost.

Za Českým rozhlasem a Českou televizí stojím.

Ing. Tomáš Czernin

  • TOP 09
  • senátor
Psali jsme:

„Zašít Pavla na Hradě a chystat znovuzvolení? To ne.“ Kolář řádil na Seznamu
Holec: Fiala jako z České sody. „Mentálně odšpuntovaný“ a jede dál
„Propagandistika ruského typu.“ ČT to schytala za „Pomocníky Kremlu“
Feng Biao: Uvidět tři zásadní skutečnosti a společně otevřít světlou budoucnost spolupráce mezi Čínou a Evropou

Ing. Martin Kolovratník byl položen dotaz

Ceny na benzince

Dobrý den, mám pár dotazů k zastropování cen na benzínkách. Jednak jak dlouho budou zastropovány? Co se stane, když některá strop překročí a kdo to hlídá? A hlavně, nešlo by to vyřešit nějak lépe? Podle mě to musí být zbytečné komplikované i pro Vás, denně stanovovat ceny a myslím, že přínosné to ne...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Zdravotní srovnání balené a kohoutkové vody budí vášněZdravotní srovnání balené a kohoutkové vody budí vášně Denní doba konzumace snídaně a večeře podporující štíhlejší pasDenní doba konzumace snídaně a večeře podporující štíhlejší pas

