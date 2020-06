Senátor Drahoš: Současná forma maturity není vhodná

reklama

Ještě jednou, vážené kolegyně, vážení kolegové, pane předsedo, pane ministře.

Říká se, že co Čech, to muzikant, já mám po dnešní bohaté debatě pocit, že co Čech, to pedagog, nakonec všichni jsme absolventi škol. Zaregistroval jsem tady a psal jsem si nejenom jména vystupujících, ale také názory, které zazněly. Některé z nich, já to tady nechci pitvat, mi podsouvali něco, co jsem neřekl, například že jednorázová zkouška je zbytečná, nic takového jsem neřekl. Na druhé straně z řady vystoupení, všechny různé aspekty těch vystoupení nechávám stranou, ale vyznělo něco, o čem já jsem mluvit nechtěl, ale čemu se také společně s dalšími docela intenzivně věnuji, to je, že současná podoba maturitní zkoušky pro 21. století, já bych řekl nevyhovuje anebo není zcela vhodná.

Mikuláš Bek prostřednictvím pana předsedajícího to tady shrnul ve svém krátkém historickém exkurzu a debata nad tím, jestli ta forma, kterou dnes maturitu provozujeme, není to ta čistě rakousko-uherská forma, doznalo to samozřejmě ve vývoji řady změn, ale jsem přesvědčen o tom, že forma jednorázové zkoušky, jak tady padlo, po čtyřech, po šesti nebo po osmi letech, že je zcela nevhodná. Existují už jiné formy části maturit, profilových částí, některé školy mají projekty, které studenti obhajují atd., ale to bych tady nerad debatoval. Chci jenom poukázat na to, že jste správně někteří z vás, byť jste to možná mysleli opačně, jste poukázali na to, že současná forma maturity - a nechávám matematiku úplně stranou – že není vhodná.

Za druhé. Samozřejmě souhlasím s tvrzeními o důležitosti matematiky, to, že matematika je gymnastikou mozku, že učí kritickému myšlení, že matematika je vědou všech věd, no, možná by někdo něco namítl proti tomuhle, ale já s tím v zásadě ztotožňuji. Jen mi z toho neimplikuje, že je to taková tragédie, když je to tedy věda všech věd, že my ji chceme u té maturity nepovinnou, ale jinak s těmito výroky souhlasím. Jak říkám, i z nich vyplývá, že problém základní je, jak tu maturitu z matematiky pojímáme a co nám ten výsledek maturitní zkoušky říká.

Víte, já jsem si tady v tom svém vystoupení, ocituji to, jsem to nečetl, ale možná jsem to neříkal úplně přesně takhle. Ale mínil jsem, že v dokumentech, které jsem dostal, a teď říkám zcela přátelsky, i v těch všech názorech, které tady zazněly, jsem neslyšel odpověď na otázku – a myslím, že to tady také formuloval pan místopředseda Růžička, jaký je kladný vliv maturity z matematiky v dnešní podobě na matematickou gramotnost studentů a populace. Nezlobte se, možná jsem nechápavý, v tom případě budu rád, když mě ještě třeba někdo poučí, ale neslyšel jsem to tady, nic takového tady nezaznělo, omlouvám se.

Bavme se poté – a já stále bych velmi naléhal na to, abychom zákon schválili v podobě, ve které nám sem poslala Poslanecká sněmovna, abychom se daleko systematičtěji zabývali něčím, co jsem nazval maturitní zkouška v 21. století. To je z mého pohledu daleko důležitější. Ta maturita z matematiky je jenom špička ledovce, který by se měla řešit vcelku. Takže to je k té matematice, a ještě tady zaznívaly argumenty o tom, jak ovlivní zkoušky studenti, kteří potřebují tu maturitu, atd. Byl jsem s kolegou Jiřím Růžičkou ve Švýcarsku, kde jsme se věnovali převážně studiu nebo seznámením se s tamním duálním systémem vzdělávání a oni opravdu tam nemají situaci, která tady byla také citována, že student střední školy jakékoliv kvůli tomu, že nesloží maturitu z matematiky nebo z jiného předmětu, z důvodů, které tady nechci pitvat, skončí se základním vzděláváním.

Čili i Švýcaři mají velmi promyšlený systém postupného skládání zkoušek, které končí různými formami maturity, když chcete na univerzitu v Lausanne nebo na ETH Zurych, tak musíte mít klasickou bych řekl maturitu, když chcete na University of Applied Sciences, stačí tam jiná forma maturity, projektová, taková onaká. Znovu říkám. Nechci to tady rozebírat, ale velmi byl doporučoval, abyste s tímhle třeba i později seznámili. Já s konstatováním a to velmi přátelským a svým způsobem omluvným k některým z vás, že mě nikdo z vystupujících nepřesvědčil o tom, že povinná maturita z matematiky je něco, co zlepší kvalitu vzdělání populace v matematice, a souhlasím, že kvalita by měla být co nejvyšší, ostatně nejen v matematice. S tímto konstatováním na vás opět apeluji, abyste podpořili návrh v té formě, návrh zákona ve formě, v jaké nám byl postoupen PS.

Děkuji.

