Senátor Hanza: Krajské hygieny poměrně hlasitě volají a dávají argumenty

Děkuji, vážená paní předsedající, paní poslankyně a pane ministře, milé kolegyně a kolegové.

Nebudu polemizovat o legislativním procesu, nebudu polemizovat o tom, jestli něco je nebo není přílepek. Budu polemizovat o úplně jiných věcech. Naváži na pana ministra, který řekl větu: Nic nového nevzniká. Víme, co nám to přinese, co nám to zlepší? Myslím si, že každou změnou zákona by mělo být dosaženo nějakého zlepšení pro občany, pro kontrolu atd. atd. Tato letitá přetahovaná mezi inspekcí a KHS je poněkud zvláštní a na jednu stranu ji chápu, na druhou stranu nechápu, proč se nosičem pro zrovna vyřešení této situace stal tento zákon, který jinak není tématem pro dnešní debatu.

Kdyby nedošlo ke změně § 16 v zákoně 110, tak si myslím, že hodinu a půl už tady nesedíte, pane ministře, ani paní poslankyně, protože máme schválenu změnu zákona o návykových látkách. Vůbec bych se k tomu nevracel, tady si myslím, že všichni přítomní by vám to odhlasovali jednomyslně a už byste dávno byli asi někde jinde a my bychom byli už o pár bodů dál. Debata se vede čistě kolem toho, co vzniklo pozměňovacím návrhem, nikoliv návrhem na základě dvouleté debaty, ale vzniklo pozměňovacím návrhem v PS, a co vyvolalo určitou vlnu?

Nikoliv samozřejmě jak se říká a argumentuje, hlavní hygienička s tím souhlasí. Hlavní hygienička není nadřazenou krajskému hygienikovi. Není přímou nadřazenou krajských hygien. A krajské hygieny poměrně hlasitě volají a oslovují senátory a dávají argumenty. Nebudu je tady číst, máme tady na několika stránkách, byl jsem účasten dvouhodinového jednání.

Nejsem odborníkem v dané oblasti, a tak se k tomu snažím přistoupit tak: Dobře, pokud je ta změna tak potřebná, co tedy přináší? Přináší zlepšení kontrol, zefektivnění kontrol? Přináší to, že se uleví podnikatelům a budou tam méně chodit kontroly? To znamená, přijde jedna kontrola a ne dvě? Přináší to to, že ten, kdo při povolování gastroprovozu se vyjadřuje jako dotčený orgán, tak logicky by měl i kontrolovat? Ne, naopak. Teď bude hygiena povolovat, kolaudovat, ale už nebude kontrolovat. Nepřijde vám to trošku zvláštní? Bude tedy příštím návrhem, že dotčeným orgánem při stavebním řízení přestane být hygiena a bude inspekce? Logicky by to tak mělo následovat. Protože mi přijde, že to je nelogické.

Kdybyste tady dnes stáli a byl tady samostatný zákon, kdy přichází ministr zdravotnictví a ministr zemědělství ruku v ruce a říkají: Vážení senátoři, přesto budeme přes vás s tím, že rušíme inspekci a krajské hygieny, a vytváříme jeden subjekt na komplexní kontrolu, který bude chodit na jednu kontrolu, tak vám budu tleskat hlasitě. Hlasitě vám budu tleskat, protože řeknu: Fajn, konečně přestaneme se tady přetahovat o to, co má dělat inspekce a co má dělat hygienická služba.

Je zvláštní, mezi řádky několikrát jsem slyšel jako argument - který však se nesmí říkat na mikrofon, ale já jsem tady dnes naposled, tak si to mohu dovolit - hygieny to dělají špatně, inspekce to bude dělat dobře. Říkáte, že ne, ono se to tak jako povídá, že jeden to umí, druhý to neumí, tak jednomu to vezmeme a dáme to druhému, a já se stále ptám na to, kde je ta přidaná...

Pane ministře, vím, že jste z Poslanecké sněmovny zvyklý na to, že si tak jako skáčete a neposloucháte se, a pak se možná ty argumenty říkají špatně. Mně poměrně vadí, když na mě někdo pokřikuje nebo se snaží se mi do té řeči mluvit. Myslím, že je to nedůstojné jak vaší funkce, tak i nějaké mezilidské slušnosti. Tak děkuji, pokud byste na mě tady, byť sníženým hlasem, pokřikoval a reagoval automaticky. Myslím, že budete mít dostatečný prostor na mé výtky reagovat.

Prostě si myslím, že každá změna by měla mít pozitivní efekt. Změna § 16 netýkající se změny zákona jako takového mi přijde jako věc, která by se měla řešit samostatně, a tak trochu mi to připomíná, že opět jsme použili nějaký nosič, abychom něco někam dali, a protože je důležité, aby prošel zákon jako takový, aby se řešily návykové látky, aby se řešily tyto záležitosti, tak si přece nikdo nedovolí proti tomu nějakým způsobem protestovat, ne? To určitě ne.

Proti tomu gró toho, co tady dnes projednáváme, určitě ne. Ale proti změně něčeho, co s tím nesouvisí, a říkám, nebudu polemizovat, jestli to je přílepek, není to přílepek, proti tomu ano. Protože tady sice může být nějaký soulad, já ho respektuji, ale pak mi tedy někdo vysvětlete, proč je tady taková vlna nevole z krajských hygien? Dokážete mi někdo vysvětlit, proč je tady rozpor mezi tím, co jsem říkal, že jeden povoluje, druhý kontroluje?

Mně to nepřijde logické. Možná mi předkladatelé řeknou, že to má nějakou logiku. Ale já jsem ji tedy nenašel. A tak mi přijde, že pokud nejsem přesvědčen já osobně jako jeden z 81 senátorů, že dojde určitou změnou k nějakému zlepšení, tak si myslím, že je lepší určité věci neměnit. Byl bych rád, aby byl přijat zákon o návykových látkách, ale nebyla přijata změna § 16 a tak podpořím pozměňovací návrh, pokud se do podrobné debaty dostaneme.

Děkuji za pozornost.