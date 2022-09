Senátor Horník: Fotovoltaika funguje paradoxně lépe na horách

reklama

Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové.

Ještě musím vystoupit. Trochu mě k tomu inspirovala řeč pana předsedy Vystrčil. Mluvil o alternativních zdrojích energie. Mluvil o fotovoltaikách v oblastech, kde je nějaká chráněná kulturní památka nebo dokonce zóna. Já vám řeknu příklad.

V roce 2014 jsme podporovali vznik památkové zóny Abertamy, Boží Dar, Horní Blatná. My samy obce. Kdybychom byli bývali věděli, že tento stát, ne tato vláda, ale toto ministerstvo, teď je úplně jedno, jestli to ministerstvo bylo předchozí vlády nebo současné, nám nařídilo, že bude dávat individuální povolení k tomu, abychom si mohli dát na střechu fotovoltaickou nebo jiné panely. A to z toho důvodu, že chrání, to je to správné slovo, které neřekl pan předseda, střešní krajinu. Střešní krajina je to, na co koukáte z té věže tam dolů, vy najednou zjistíte, že tam je sice černá střecha, jsou tam černé panely, ale je to na individuálním posouzení jednotlivce, jestli se mu to líbí nebo ne. Ten rozhoduje. Můžu dokázat, mám odpověď od pana ministra, mám vyjádření památkářů z Karlovarského kraje a z Národního památkového ústavu. Takhle to přece nemůže fungovat.

To je úplný nesmysl. Když jsem žádal, že nám v těch horách jde fakt o holé přežití, kdy mně zvedli ze 110 tisíc na 250 tisíc zálohy... Tady to nikomu nedochází v té Praze. Já už jsem tady dnes o tom mluvil. Ti úředníci neví, co je reálný život. Neví! Oni o tom budou rozhodovat prý někdy v listopadu. Ale my už máme teď tu zimu. Taky jsem o tom už mluvil. Trénujeme tady s kolegou na 17 stupních. Takhle přece nemůžeme fungovat jako republika!

K těm alternativním zdrojům ještě je tady další věc. Tady naráží památková ochrana s ochranou přírody a krajiny. Taky o tom mluvil předseda. Proboha! Jestli nám dá větrná elektrárna, kterou budu instalovat, která bude mít 3,5 megawatty, postavím si jich na území 10, je šance z toho mít skoro celoročně, to funguje i v noci, bez sluníčka, na území, na katastrech naší obce, je roční průměrná rychlost větru 8,2, naprosto ideální. Ale budeme chránit přírodní vzhled krajiny. Já tomu rozumím. Ale každá ochrana něco stojí. Jestli všichni ostatní se chtějí dívat na to ,jak to tam je krásné bez elektráren, dobře. Ale ať si za to zaplatí. Úplně stejně, jako si zaplatí v chráněných oblastech, kde jsou tzv. bezzásahové zóny. Ano, máme asi 120 hektarů bezzásahových zón. Každý rok dostaneme od státu 500 korun. Každá ochrana něco stojí.

Není možné to takhle paušálně odmrsknout a ministerstvo bude konat možná v listopadu. Netvrdím, že se nastaví na Krušných horách obrovské množství elektráren, ale třeba nám nakonec nic jiného nezbude. Máme největší farmu v naší těsné blízkosti, východně od Klínovce, kde je 24 dvoumegawattových elektráren větrných firmy Enercon, které vyrobí 48 megawatthodin za hodinu. Jenom pro ilustraci, například prunéřovská nebo jiné elektrárny mají instalované výkony těch turbín zhruba kolem 450 megawatt. Čili jednu desetinu tato farma. Já tam jezdím pořád do Prahy, pořád se to točí. Je výjimka, když nefouká vítr.

Jinak k tomu sluníčku. Paradoxně, že fotovoltaika funguje lépe na horách, než někde tady dole na Znojemsku nebo v Praze, protože funguje lépe při nižších stupních okolního ovzduší. Tepelné čerpadlo, tady bylo řečeno... Tepelné čerpadlo, ano, potřebuje elektřinu. Ale tepelné čerpadlo, když funguje s nějakou účinností 3 nebo dokonce přes 3, ty lepší, tak vy vlastně čerpáte energii například ze země, ze 120metrových vrtů, v podstatě nekonečně, ale přitom jenom používáte tu energii na pohon těch malinkých čerpadel. Čili vy v podstatě, v mém případě, kdybych si udělal tepelné čerpadlo, tak ušetřím dvě třetiny té energie, kterou jsem doposud potřeboval.

Já bych tady s tím vším byl hrozně moc opatrný, ale vzývám nejenom ministerstvo průmyslu, ministerstvo životního prostředí, ale taky ministerstvo kultury, aby tady v naší blízkosti něco konečně dělalo. Nemůže to přece fungovat tak, že je to nezajímá. Tohle mi vadí, že ta administrativa a byrokracie, kterou máme navrženou v tom usnesení, se musí radikálně změnit. Dokonce na takovém ministerstvu, jako je ministerstvo kultury. Všichni se nad tím musíme zamyslet.

Děkuji za pozornost.

