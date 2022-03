Senátor Horník: Musíme ukázat tvrdou pěst a ne ústupkovou metodu

reklama

Místopředseda Senátu PČR Jan Horník byl v úterý 15. března společně s předsedou Poslanecké sněmovny Janem Bartoškem (KDU-ČSL) hostem speciálu pořadu 90'ČT24. Tématem byla válečná situace na Ukrajině zaměřená především na nečekaný výjezd našeho premiéra Petra Fialy společně s jeho kolegy z Polska a Slovinska do Kyjeva nebo také na ostražitost vůči dezinformacím spojených s Ruskem.

Cesta premiéra Fialy a premiérů z Polska a Slovinska asi překvapila úplně každého. "Když jsem přemýšlel, co k tomu asi tak našho premiéra s jeho kolegy vedlo, rozjel se ve mně pocit hrdosti. Za to, že nejsme někde vzadu a nepřešlapujeme, ale jdeme v čele 27 do boje. Za to si premiéra," řekl ve vysílání senátor Jan Horník. Tento krok si podle něj musel žádat velkou spoustu odvahy: "Léta jezdím monitorovat volby do postsovětských států a vím, že tam není bezpečno. Mám zkušenost, že západní evropské státy, které sem posílají své pozorovací týmy, o ně mají kolikrát obavu. O to víc si cením našeho premiéra a jeho kolegů, že našli odvahu a jdou a vstříc tomu, jak bychom měli Evropu utvářet společně s Ukrajinou proti putinovskému režimu."

Otázka padla i na dopady pro V4, jelikož Maďarsko se výpravy neúčastnilo. "U Maďarska mě to trošku překvapuje, rok 1956 byl u nich krvavější než u nás a politika velkého Ruska se nezměnila," vysvětlil v návaznosti na historickou spojitost všech těchto států. Československo má zkušenost s rozpínavostí ruského režimu z roku 1968. "Je jedno, kdo byl prezidentem tenkrát a kdo jím je teď. Musíme ukázat tvrdou pěst a ne ústupkovou metodu, kterou jen dáváme najevo slabost," dodal Jan Horník.

Ve společnosti visí otázka 3. světové války, která samozřejmě může být ve hře, ačkoliv si jí nikdo nepřeje. Důvodem by mohla být zdženlivost některých států. Jan Horník, jakožto starosta pohraničního města, s Němci často hovoří: "Starostové v pohraničí, stejně jako ti na české straně, jen kroutí očima, jak moc jsme nechali Putina rozjet. Stejně jako my všichni doufají, že se zastaví na hranicích a že mu budou přátelé na Ukrajině s naší pomocí vzdorovat." Německo se podle něj stalo vazalem Ruska, jelikož je na velmoci závislé na plynu a ropě a to zejména v souvislosti s Green Dealem nebo Nord Streamem. "Mám pocit, ře Němci celou situaci podcenili a doufám, že teď prozřeli," okomentoval situaci místopředseda PČR.

