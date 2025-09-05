Senátor Hraba: Jsou tedy i české volby podle ČRo nelegitimní?

05.09.2025 18:05 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k tvrzení Českého rozhlasu, že změna hlasování ve smyslu povinnosti se prokazovat identitou v USA změní legitimitu voleb.

Senátor Hraba: Jsou tedy i české volby podle ČRo nelegitimní?
Foto: STAN
Popisek: Zdeněk Hraba

Podle názoru našeho státního rozhlasu je prokazování totožnosti u voleb „ohrožením legitimity“ voleb. Jsou tedy i české volby podle ČRo nelegitimní?

Bez ohledu na výsledek voleb doufám, že novela o zrušení koncesionářských poplatků dorazí brzy k nám do Senátu. Rád pro ni zvednu ruku.

Protože systém nadměrné jistoty, kterou tato média díky koncesionářským poplatkům mají, je vede k pocitu nedotknutelnosti a k těmto chybám, kdy se z popisu reality stává předávání názoru na realitu a indoktrinace.

JUDr. Ing. Zdeněk Hraba, Ph.D.

  • senátor
