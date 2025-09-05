Senátor Hraba: Jsou tedy i české volby podle ČRo nelegitimní?

Podle názoru našeho státního rozhlasu je prokazování totožnosti u voleb „ohrožením legitimity“ voleb. Jsou tedy i české volby podle ČRo nelegitimní?
Bez ohledu na výsledek voleb doufám, že novela o zrušení koncesionářských poplatků dorazí brzy k nám do Senátu. Rád pro ni zvednu ruku.
Protože systém nadměrné jistoty, kterou tato média díky koncesionářským poplatkům mají, je vede k pocitu nedotknutelnosti a k těmto chybám, kdy se z popisu reality stává předávání názoru na realitu a indoktrinace.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV