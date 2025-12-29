Pošarová (SPD): Platíme víc, než si myslíme aneb Skrytá hra s cenami potravin

29.12.2025 17:17 | Monitoring
autor: PV

Slevy v supermarketech mají s férovým zlevňováním pramálo společného. Obchodní řetězce si z akčních cen udělaly nástroj manipulace, kterým lákají zákazníky a zakrývají skutečně předražené potraviny.

Pošarová (SPD): Platíme víc, než si myslíme aneb Skrytá hra s cenami potravin
Foto: Archiv Marie Pošarové
Popisek: Poslankyně SPD Marie Pošarová

Obchodní řetězce se rády (a falešně) prezentují jako ochránci peněženek spotřebitelů. Realita na pultech však ukazuje pravý opak. Takzvané akční ceny jsou často jen promyšleným marketingovým trikem, jehož cílem není pomoci zákazníkovi, ale zmanipulovat ho. Řetězce zneužívají své dominantní postavení, ohýbají pravidla trhu a dlouhodobě vydělávají na cenové nepřehlednosti a důvěřivosti spotřebitelů.

Podnákladový prodej je vědomá strategie řetězců

Jedním z nejviditelnějších příkladů je kuřecí maso prodávané v „akci“ za 99,90 Kč za kilogram. Cena, za kterou se podle samotných producentů maso často nedá vyrobit ani zpracovat. Řetězce to vědí, přesto tuto praktiku opakují. Nejde o chybu, ale o záměr. Levné kuře slouží jako návnada – zákazník přijde do obchodu a kromě těchto "zázračných" kuřat utratí peníze i za další zboží, kde si řetězec ztrátu bohatě vynahradí. Malí řezníci a lokální prodejci tímto jednáním přicházejí o zákazníky i o možnost přežít.

Ještě závažnější je systematické klamání zákazníků prostřednictvím falešných slev. Česká obchodní inspekce opakovaně odhalila případy, kdy zahraniční řetězce uměle navyšovaly tzv. původní cenu, aby sleva vypadala co nejvýrazněji. Typickým příkladem je kečup Heinz, který byl propagován a prodáván s údajnou slevou z 74,90 Kč na 44,90 Kč. Kontrola však ukázala, že se výrobek krátce předtím prodával za 39,90 Kč. 

Jinými slovy – žádná sleva, ale zdražení maskované reklamou.

Podobné praktiky se týkají i dalších potravin. Jednou je „původní“ cena 199 Kč, podruhé 299 Kč. Skutečná běžná cena se přepisuje podle potřeby marketingového oddělení řetězce. Zákazník je uváděn v omyl a pojem sleva ztrácí jakýkoli význam.

Velké obchodní řetězce dnes fakticky diktují pravidla celému potravinářskému trhu. Mají v rukou producenty, farmáře i menší dodavatele. Ti jsou nuceni přijímat nevýhodné smlouvy, nízké výkupní ceny a neustálý tlak na snižování nákladů – často na úkor kvality. Komunikace s vedením řetězců je jednostranná a arogantní. Kdo nepřistoupí na jejich podmínky, ten z trhu jednoduše zmizí.

Zatímco zisky odcházejí do zahraničí k nadnárodním vlastníkům řetězců, následky a škody zůstávají doma. Spotřebitel platí vysoké ceny mimo akce, stát přichází o část daňových příjmů a domácí potravinářská výroba je systematicky oslabována. To vše ve jménu „levných potravin“, které jsou ovšem  "levné" jen na první pohled.

Současná situace ukazuje, že zahraniční obchodní řetězce se u nás chovají jako neomezení vládci trhu. Pokud nedojde k důslednější kontrole, vyšším pokutám a skutečné ochraně spotřebitele i domácích výrobců, budou falešné slevy a podnákladové akce dál běžnou praxí. 

A účet za toto chování budeme platit všichni – kromě těch, kteří na něm nejvíce vydělávají.

Článek byl převzat z Profilu Ing. Marie Pošarové

